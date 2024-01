Estreias do streaming da semana têm ‘Assassinos da Lua das Flores’ e ‘Roubo nas Alturas’; veja lista

As estreias deste mês de janeiro de 2023 contam com diversos filmes e séries em plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Vídeo, Globoplay, Apple TV+, Disney+, Star+ e HBO Max. Confira a seguir algumas produções que estão disponíveis para assistir em seu primeiro fim de semana nesta sexta-feira, 12, sábado, 13, e domingo, 14 de janeiro.

Garoto Devora Universo (Netflix)

A série narra a história de Eli Bell, um garoto que busca uma vida melhor diante de uma estrutura familiar fragilizada: o pai abandonou a família, sua mãe é viciada em drogas e chegou a ser presa, o padrasto é um traficante, e a pessoa que cuida dele é um criminoso famoso - sem contar seu irmão, que não fala. Inspirada em livro homônimo. Estreia em 11 de janeiro de 2024.

Assassinos da Lua das Flores (Apple TV+)

Com elenco de peso que soma diversos Oscars, como Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Brendan Fraser, o diretor Martin Scorsese mostra em quase três horas e meia de longa porque é um dos principais cineastas da atualidade. Clique aqui para ler a crítica completa do Estadão sobre o filme. O longa já foi lançado nos cinemas e estava disponível para aluguel anteriormente, mas estreia ao público geral dos assinantes do Apple TV+ em 12 de janeiro.

Eco (Disney+)

A nova série da Marvel foca em Eco, personagem que teve seu pai assassinado quando era criança e acabou sendo criada pelo Rei do Crime (conhecido vilão dos universos do Homem-Aranha e Demolidor), com quem se desentenderá no futuro. A protagonista, que se chama Maya, é vivida por Alaqua Cox, e já esteve recentemente em Gavião Arqueiro. Estreia: 9 de janeiro de 2024.

Lift: Roubo nas Alturas (Netflix)

Protagonizado por Kevin Hart, o filme retrata um grupo de criminosos que tenta roubar o equivalente a meio bilhão de dólares em um ousado voo a 40 mil pés de altura, num avião em movimento. Estreia em 12 de janeiro de 2024.

True Detective: Terra Norturna (HBO Max)

Jodie Foster e Kali Reis estrelam a série sombria de suspense que se passa no Alasca e aborda a investigação de desaparecimentos e mortes de habitantes de uma região gélida, em meio a cenas de mistério e violência. Leia entrevista de Jodie Foster ao Estadão. Estreia em 14 de janeiro de 2024.