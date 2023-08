Streaming no fim de semana: volta de ‘The Bear’, série sobre ascensão e queda de Carlos Ghosn e mais

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana nesta sexta-feira, 25, no sábado, 26, e no domingo, 27 de agosto de 2023. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, Apple TV+, Disney+ e Amazon Prime Vídeo.

Você Não Tá Convidada pro Meu Bat Mitzvá! (Netflix)

Stacy e Lydia são duas melhores que amigas que acabam se desentedendo às vésperas de suas cerimônias de Bat Mitzvá (tradição para meninas judaicas no início da adolescência). Com Adam Sandler e Idina Menzel no elenco. A filha do ator, Sunny Sandler, vive a protagonista. Estreia em 25 de agosto de 2023 na Netflix.

A Fuga de Carlos Ghosn (Apple TV+)

O documentário gira em torno da trajetória do magnata do setor automotivo Carlos Ghosn, ex-presidente do grupo Renault-Nissan que foi preso no Japão em novembro de 2018 após acusações de má conduta financeira - e conseguiu fugir do país. Em quatro episódios, a série aborda desde o início de sua vida, em Rondônia, até seu crescimento na vida empresarial e o momento de sua prisão e fuga, entrevistando além do próprio Ghosn outros envolvidos no caso. Estreia em 25 de agosto de 2023 no Apple TV+.

Ahsoka (Disney+)

A série spin-off de Star Wars, gira em torno da ex-padawan (aprendiz de jedi) de Anakin Skywalker, que já apareceu em produções animadas da franquia, mas ainda não tinha um live-action para chamar de seu. Em sua busca por evitar o retorno de Thrawn como herdeiro do império, passará por diversos momentos típicos da série, como viagens interplanetárias, debates em salas de conferência e duelos de sabre de luz. Os dois primeiros episódios estreiam em 23 de agosto de 2023 no Disney+.

The Bear - 2.ª Temporada (Star+)

O que aconteceria se um dos mais renomados chefs do mundo fosse trabalhar na cozinha de uma desorganizada lanchonete de quinta categoria? Essa é a premissa da série, que acompanha a trama de Carmen Berzatto (Jeremy Allen White), que muda de ambiente de trabalho após a morte de seu problemático irmão. Além da perda, da inusitada herança e das dívidas deixadas por ele, Carmen ainda precisa lidar com uma equipe difícil de lidar. Os novos episódios de The Bear estreia em 23 de agosto de 2023 no Star+, com a tarefa de manter a quantidade de elogios e indicações a prêmios.

O Clube de Leitores Assassinos (Netflix)

Nesse thriller que mistura ação e suspense com muitas cenas de violência, um assassino profissional recebe a tarefa de matar sete pessoas ao redor do mundo. A grande dificuldade surge quando ele descobre que, na verdade, todos os seus alvos no ‘jogo’ são pessoas que também têm a missão de assassiná-lo. Estreia na Netflix Brasil em 25 de agosto de 2023.