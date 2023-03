Streaming no fim de semana: Confira 7 filmes com jovens transformando a vida dos adultos

Crianças, jovens e animais é sempre um ponto forte para atrair a atenção do público. No streaming, algumas produções são realmente sucesso, mas não apenas por contar com esse fato, mas por conter uma história atraente, forte ou mesmo divertida.





Cena do filme Pequena Miss Sunshine Foto: Twenieth Century Fox





Não tem como não se encantar com o delicado e sensível Pequena Miss Sunshine, veja esse e outros filmes que estão disponíveis nas plataformas HBO Max, Netflix, Prime Vídeo e Star +.

Bravura Indômita (2010) - Prime Vídeo

Mattie Ross, uma menina de 14 anos, contrata o veterano xerife Rooster Cogburn para ajudá-la a encontrar Tom Chaney, o homem que assassinou o seu pai. A dupla briguenta não está sozinha em sua busca: um texano chamado LaBoeuf também vem monitorando Chaney por razões próprias. Juntos, o trio se aventura em um território hostil na caçada ao bandido. Direção dos irmãos Ethan e Joel Coen.

Continua após a publicidade









Cry Macho: O Caminho para Redenção (2021) - HBO Max, Prime Video

O ex-astro de rodeio e criador de cavalos fracassado Mike Milo aceita uma proposta de trabalho de um ex-chefe para trazer Rafa, o jovem filho desse homem, de volta do México para casa. A dupla improvável enfrenta uma jornada inesperadamente desafiadora, durante a qual o cavaleiro cansado do mundo pode encontrar seu próprio senso de redenção ensinando ao menino o que significa ser um bom homem. Direção de Clint Eastwood, que é o protagonista do filme.





Continua após a publicidade





Pequena Miss Sunshine (2006) - Star+

O sonho da pequena Olive é participar do concurso de Pequena Miss Sunshine. Para isso, ela embarca em uma divertida e comovente viagem com o pai, o tio, o avô, o irmão e a mãe, que são convencidos por ela para essa empreitada. A família precisa correr contra o tempo para que Olive chegue no horário e possa fazer a apresentação criada pelo seu avô. O trajeto será feito em uma velha kombi amarela, que será mais um obstáculo a ser vencido.









O Violino do Meu Pai (2022) - Netflix

Continua após a publicidade

Unidos pela dor e pelo amor à música, uma menina órfã de oito anos, Ozlem, e seu tio Ali Riza, um violinista renomado mas muito amargo com as pessoas, têm suas vidas transformadas. A menina agora só tem esse tio como família e vai depender dessa relação para sobreviver. Não será fácil, um grande mudo há entre os dois, pois fatos do passados ainda castigam a memória do músico. Direção de Andaç Haznedaroglu.









Victoria e Mistério (2021) - Netflix

Após a morte da mãe, uma garota e seu pai se mudam para o interior, onde um companheiro especial a ajuda a reencontrar a alegria de viver. Pensando ter encontrado um novo cachorrinho, Victoria, na verdade, faz amizade com um filhote de lobo. Direção de Denis Imbert.





Continua após a publicidade





Rosa e Momo (2020) - Netflix

Na história, Sophia Loren é Rosa, uma ex-prostituta que leva a vida cuidando dos filhos das mulheres que precisam trabalhar como prostitutas. Rígida com as crianças, ela vai receber um pedido de seu amigo, o Dr. Coen (Renato Carpentieri), que coloca sob sua guarda o pequeno Momo (Ibrahima Gueye), um jovem senegalês de 12 anos que não vê futuro em nada, é arredio, vive de pequenos furtos. Direção de Edoardo Ponti.









Continua após a publicidade

Relatos do mundo (2020) - Netflix

Um veterano de guerra que viaja de cidade em cidade lendo as notícias faz uma perigosa viagem pelo Texas para levar uma garotinha órfã até seu novo lar. Transcorrido após a Guerra Civil, o filme acompanha o capitão Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks) enquanto ele atravessa uma América dividida lendo as notícias em cidades pequenas. Ele conhece uma menina traumatizada, vivida por Helena Zengel, que foi levada pelo povo indígena kiowa anos atrás, e decide conduzi-la a seus parentes sobreviventes. Direção de Paul Greengrass.