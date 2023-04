Streaming: Ódio diário é combustível da série ‘Treta’, da Netflix

Filmes como Relatos Selvagens, Fúria Incontrolável e Um Dia de Fúria mostram o ódio como um estado de espírito e a vingança como um prato que se come em qualquer temperatura. A série Treta, da Netflix, tem como ponto de partida o momento em que se aperta o gatilho da irracionalidade após um pico de indignação. A história começa quando dois estranhos – Danny Cho e Amy Lau –, em péssimo dia, se envolvem em uma briga de trânsito que escala para uma perseguição frenética.

Labirintos

Em seguida, somos apresentados aos personagens e seu entorno: ele é um empreiteiro falido que tenta se reerguer após sua família ser vítima de uma armação e perder tudo; ela é uma empresária bem-sucedida que segura a onda sozinha e é casada com um marido encostado e passivo agressivo. O ódio que eles passam a nutrir um do outro cumpre um papel anestésico, em alguns momentos orgástico, nos personagens. Às vezes, a série coloca o espectador na incômoda posição de quem presencia uma briga com um prazer sádico e curiosidade mórbida. Treta tem ótimos momentos, bons atores e tiradas engraçadas, mas tem um problema: é longa de demais. São 10 episódios que caberiam tranquilamente em 5.

Ali Wong e Joseph Lee na série 'Treta', da Netflix Foto: Netflix

Capítulo 3

Não está sendo fácil a vida de quem ainda não viu o 3.° episódio da temporada final da série Succession, da HBO. As redes sociais se tornaram um campo minado de spoilers, muitos deles disparados pelo Twitter da própria plataforma. Rabugices à parte, o fato é que há muito tempo um episódio específico de uma série não mexia tanto com a audiência e a crítica especializada. Desde domingo à noite, só se fala de Succession. O terceiro dos 10 capítulos previstos pegou muita gente de surpresa. A séries em geral, inclusive as boas, costumam andar de lado em algum momento no início de cada nova jornada.

Tetris

Disponível na Apple TV +, o filme Tetris conta a extraordinária história real por trás do famoso jogo das barras que se encaixam e que se tornou uma febre mundial. O longa é bem mais interessante que outras produções sobre startups de sucesso e vai muito além das jogadas empresariais e tecnológicas. O filme é um thriller de espionagem internacional, traições, política e ação que se passa no eixo entre EUA e União Soviética no período final da Guerra Fria.