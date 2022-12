Streaming: Séries que foram renovadas em 2022 e terão novas temporadas

Quem não fica ansioso por uma nova temporada de uma série que foi lançada recentemente? Ou aquela série antiga, mas que tem o coração do público. Infelizmente muitas séries foram canceladas este ano, mas diversas produções também foram renovadas. Dessa forma, preparamos uma lista com todas as séries que foram renovadas pelos serviços de streaming este ano (até o momento).

Netflix

Elite

A série de drama adolescente e suspense foi renovada para a 7.ª temporada.

Riverdale

A série de drama adolescente foi renovada para a 7.ª temporada.

Stranger Things

A série de ficção científica foi renovada para a 5.ª temporada.

Uma Advogada Extraordinária

A série de drama jurídico foi renovada para a 2.ª temporada.

Lista Negra

A série de drama policial e suspense foi renovada para a 10.ª temporada.

A Rainha do Tráfico

A telenovela de drama, suspense e ação foi renovada para a 3.ª temporada.

Você

A série de drama e suspense foi renovada para a 4.ª temporada.

Outlander

A série de drama, fantasia e ficção científica foi renovada para a 7.ª temporada.

Coração Marcado

A série de drama e suspense foi renovada para a 2.ª temporada.

The Flash

A série de fantasia e ação foi renovada para a 9.ª temporada.

Black Mirror

A série de ficção científica foi renovada para a 6.ª temporada.

Round 6

A série sul-coreana de sobrevivência, drama e suspense foi renovada para a 2.ª temporada.

The Witcher

A série de fantasia, aventura e ação foi renovada para a 3.ª temporada.

Outer Banks

A série de drama adolescente e ação foi renovada para a 3.ª temporada.

Sex/Life

A série de comédia dramática e romance foi renovada para a 2.ª temporada.

The Sandman

A série de fantasia e drama foi renovada para a 2.ª temporada.

Virgin River

A série de drama e romance foi renovada para a 5.ª temporada.

Heartstopper

A série de drama e romance foi renovada para a 5° temporada.

O Poder e a Lei

A série de drama e crime foi renovada para a 2° temporada.

Heartbreak High: Onde Tudo Acontece

A série de drama e romance foi renovada para a 2° temporada.

Sky Rojo

A série de drama, ação e suspense foi renovada para a 3° temporada.

Bem-Vindos à Vizinhança

A série de suspense foi renovada para a 2° temporada.

As Aventuras de Poliana

A telenovela foi renovada para a 2° temporada.

Ginny e Georgia

A série de comédia, drama e ação foi renovada para a 2° temporada.

Doces Magnólias

A série de drama e romance foi renovada para a 3° temporada.

Lupin

A série de drama policial foi renovada para a 3° temporada.

The Umbrella Academy

A série de aventura, fantasia e ação foi renovada para a 4° temporada.

Valéria

A série de comédia dramática foi renovada para a 3° temporada.

Top Boy

A série de drama foi renovada para a 5° temporada.

Alice in Borderland

A série de sobrevivência, drama e ação foi renovada para a 2° temporada.

Submundo do Crime

A série de drama policial e suspense foi renovada para a 2° temporada.

Manhunt

A série de drama policial foi renovada para a 3° temporada.

Ratched

A série de drama e suspense foi renovada para a 2° temporada.

Sweet Tooth

A série de ficção científica e fantasia foi renovada para a 2° temporada.

Vikings: Valhalla

A série de drama e ação foi renovada para a 2° temporada.

Taboo

A série de drama e suspense foi renovada para a 2° temporada.

Ingobernable

A série de drama e suspense foi renovada para a 3° temporada.

Last Chance U: Basquete

A série documental foi renovada para a 2° temporada.

Mestres do Universo: Salvando Eternia

A série animada de fantasia e ação foi renovada para a 3° temporada.

Record of Ragnarok

A série animada de aventura, fantasia e ação foi renovada para a 2° temporada.

O Pequeno Poderoso Bheem

A série animada infantil foi renovada para a 4° temporada.

Slasher

A série de terror e suspense foi renovada para a 5° temporada.

Sombras da Guerra

A série de drama e suspense foi renovada para a 2° temporada.

The Crown

A série sobre a família real foi renovada para a 6º temporada.

Sex Education

A série de drama adolescente foi renovada para a 4º temporada.

Eu Nunca…

A série de drama adolescente foi renovada para a 4º temporada.

Como vender drogas on-line (rápido)

A série de drama adolescente foi renovada para a 4º temporada.

Bridgerton

A série de drama e romance foi renovada para a 3º e 4º temporada.

Virgin River

A série de drama adolescente foi renovada para a 5º temporada.

Ragnarok

A série de drama foi renovada para a 3º temporada.

The Politician

A série de comédia dramática foi renovada para a 3º temporada.

Bárbaros

A série de ação foi renovada para a 2º temporada.

Sintonia

A série brasileira foi renovada para a 4º temporada.

Love, Death & Robots

A série animada foi renovada para a 4º temporada.

Mãe só tem duas

A série de comédia dramática foi renovada para a 3º temporada.

Cidade invisível

A série de fantasia foi renovada para a 2º temporada.

Sombra e ossos

A série de fantasia e drama foi renovada para a 2º temporada.

El Reino

A série policial foi renovada para a 2º temporada.

Vikings: Valhalla

A série de drama foi renovada para a 2º temporada.

Arcane

A série de ficção científica foi renovada para a 2º temporada.

Histórias de Verão

A série musical de romance e mistério foi renovada para a 2º temporada.

De Volta Aos 15

A série brasileira foi renovada para a 2º temporada.

A sogra que te pariu

A série brasileira foi renovada para a 2º temporada.

Bem-vindos ao Éden

A série de drama e suspense foi renovada para a 2º temporada.

AlRawabi School for Girls

A série de drama foi renovada para a 2º temporada.

All of us are dead

A série de drama foi renovada para a 2º temporada.

Alquimia das Almas

A série de romance foi renovada para a 2º temporada.

Profecia do inferno

A série de drama foi renovada para a 2º temporada.

KLEO

A série de suspense e drama foi renovada para a 2º temporada.

Heartbreak High: Onde Tudo Acontece

A série de comédia dramática foi renovada para a 2º temporada.

Sagrada família

A série de drama foi renovada para a 2º temporada.

The Watcher

A série de suspense foi renovada para a 2º temporada.

A Imperatriz

A série de romance foi renovada para a 2º temporada.

Turbulências de Verão

A série de drama adolescente foi renovada para a 2º temporada.

Disney+

Andor

A série de ação, aventura, drama e ficção científica foi renovada para a 2° temporada.

The Mandalorian

A série de aventura e ficção científica foi renovada para a 3° temporada.

Loki

A série de fantasia, aventura e ficção científica foi renovada para a 2° temporada.

Segredos em Sulphur Springs

A série de aventura e ficção científica foi renovada para a 3° temporada.

High School Musical: A Série: O Musical

A série de comédia dramática e musical foi renovada para a 4° temporada.

The Wonder Years

A série de comédia dramática foi renovada para a 2° temporada.

Marvel’s What If… ?

A série animada de fantasia e ação foi renovada para a 2° temporada.

Os Eleitos

A série de aventura e drama foi renovada para a 2° temporada.

HBO Max

Euphoria

A série de drama adolescente foi renovada para a 3° temporada.

Superman & Lois

A série de fantasia, aventura, drama e ação foi renovada para a 3° temporada.

True Detective

A série de drama policial e suspense foi renovada para a 4° temporada.

Pacificador

A série de comédia e ação foi renovada para a 2° temporada.

Succession

A série de drama foi renovada para a 4° temporada.

Warrior

A série de ação foi renovada para a 3° temporada.

Barry

A série de comédia foi renovada para a 4° temporada.

Pretty Little Liars: Um Novo Pecado

A série de drama foi renovada para a 2° temporada.

30 Moedas

A série de aventura, terror e ação foi renovada para a 2° temporada.

Segura a Onda

A série de comédia foi renovada para a 12° temporada.

Industry

A série de drama foi renovada para a 3° temporada.

Lakers: Hora de Vencer

A série de biografia, drama e esporte foi renovada para a 2° temporada.

Veneno

A série de biografia e drama foi renovada para a 2° temporada.

Minx: Uma Para Elas

A série de comédia foi renovada para a 2° temporada.

The Tourist

A série de drama e suspense foi renovada para a 2° temporada.

Globoplay

Por Que as Mulheres Matam

A série de comédia dramática foi renovada para a 3° temporada.

Evil - Contatos Sobrenaturais

A série de drama, suspense e fantasia foi renovada para a 4° temporada.

The Handmaid’s Tale

A série de drama foi renovada para a 6° temporada.

Doctor Who

A série de ficção científica foi renovada para a 14° temporada.

The Great

A série de comédia dramática foi renovada para a 3° temporada.

Balthazar

A série policial e de suspense foi renovada para a 5° temporada.

Gangs of London

A série de drama e suspense foi renovada para a 2° temporada.

Power Book II: Ghost

A série de drama policial foi renovada para a 3° temporada.

Almost Paradise

A série de drama policial foi renovada para a 2° temporada.

A Cor do Poder

A série de ficção científica, drama e ação foi renovada para a 2° temporada.

Power Book IV: Force

A série de drama foi renovada para a 2° temporada.

Um Milhão de Coisas

A série de comédia dramática e romance foi renovada para a 5° temporada.

Heels

A série de drama foi renovada para a 2° temporada.

Transplant: Uma Nova Vida

A série de drama médico foi renovada para a 3° temporada.

Black Mafia Family

A série de biografia, drama e suspense foi renovada para a 2° temporada.

Dr. Death

A série médica de suspense policial foi renovada para a 2° temporada.

Leonardo da Vinci

A série de biografia foi renovada para a 2° temporada.

Buuu - Um Chamado para a Aventura

A série de aventura foi renovada para a 2° temporada.

Coyote

A série de crime, suspense e drama foi renovada para a 2° temporada.

Marília Mendonça: Todos os Cantos

A série documental foi renovada para a 2° temporada.

Mundo em Chamas

A série de drama e guerra foi renovada para a 2° temporada.

The Night Manager

A série de drama, espionagem e suspense foi renovada para a 2° temporada.

Power Book III: Raising Kanan

A série de drama foi renovada para a 3° temporada.

Theodosia

A série de aventura foi renovada para a 2° temporada.

Paramount+

The Handmaid’s Tale

A série de drama foi renovada para a 6° temporada.

1883

A série de faroesta e drama foi renovada para a 2° temporada.

Star Trek: Strange New Worlds

A série de ficção científica e aventura foi renovada para a 2° temporada.

Super Pumped - A Batalha pela Uber

A série de biografia foi renovada para a 2° temporada.

Mayor Of Kingstown

A série de drama policial e suspense foi renovada para a 2° temporada.

Star Trek: Discovery

A série de ficção científica e aventura foi renovada para a 5° temporada.

Amazon Prime Video

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

A série de fantasia, aventura e ação foi renovada para a 2° temporada.

Evil - Contatos Sobrenaturais

A série de drama, suspense e fantasia foi renovada para a 4° temporada.

DOC - Uma Nova Vida

A série médica foi renovada para a 3° temporada.

Fear the Walking Dead

A série de drama, terror e suspense foi renovada para a 8° temporada.

The Handmaid’s Tale

A série de drama foi renovada para a 6° temporada.

Reacher

A série policial de suspense e ação foi renovada para a 2° temporada.

The Great

A série de comédia dramática foi renovada para a 3° temporada.

O Verão que Mudou Minha Vida

A série de comédia dramática e romance foi renovada para a 2° temporada.

1883

A série de faroesta e drama foi renovada para a 2° temporada.

iCarly

A série de comédia foi renovada para a 3° temporada.

A Roda do Tempo

A série de fantasia, aventura e drama foi renovada para a 2° temporada.

The Devil’s Hour

A série de terror e suspense foi renovada para a 2° temporada.

A Lista Terminal

A série de ação e suspense foi renovada para a 2° temporada.

Bosch: Legacy

A série de drama policial foi renovada para a 2° temporada.

Your Honor

A série de drama e suspense foi renovada para a 2° temporada.

Upload: Realidade Virtual

A série de ficção científica foi renovada para a 3° temporada.

Power Book II: Ghost

A série de drama policial foi renovada para a 3° temporada.

Outer Range

A série de drama e suspense foi renovada para a 2° temporada.

Carnival Row

A série de fantasia e drama foi renovada para a 2° temporada.

Manhunt

A série de drama policial foi renovada para a 3° temporada.

Operação Maré Negra

A série de drama policial foi renovada para a 2° temporada.

Star Trek: Strange New Worlds

A série de ficção científica e aventura foi renovada para a 2° temporada.

Death In Paradise

A série de drama policial foi renovada para a 12° temporada.

Good Omens

A série de comédia e fantasia foi renovada para a 2° temporada.

O Internato: Las Cumbres

A série de drama, terror e suspense foi renovada para a 3° temporada.

Super Pumped - A Batalha pela Uber

A série de biografia foi renovada para a 2° temporada.

Cruel Summer

A série de drama e suspense foi renovada para a 2° temporada.

Hunters

A série de drama e suspense foi renovada para a 2° temporada.

Das Boot

A série de guerra e drama foi renovada para a 4° temporada.

Dr. Death

A série médica de suspense policial foi renovada para a 2° temporada.

Invincible

A série animada de aventura, fantasia e ação foi renovada para a 2° temporada.

Nove Desconhecidos

A série de drama e suspense foi renovada para a 2° temporada.

Them

A série de terror e drama foi renovada para a 2° temporada.

The Marvelous Mrs. Maisel

A série de comédia dramática foi renovada para a 5° temporada.

El Presidente

A série de drama, crime e esporte foi renovada para a 2° temporada.

Lore

A série de fantasia e terror foi renovada para a 3° temporada.

Mayor Of Kingstown

A série de drama policial e suspense foi renovada para a 2° temporada.

The Night Manager

A série de drama, espionagem e suspense foi renovada para a 2° temporada.

Power Book III: Raising Kanan

A série de drama foi renovada para a 3° temporada.

Star Trek: Discovery

A série de ficção científica e aventura foi renovada para a 5° temporada.

Star Trek: Picard

A série de ficção científica e drama foi renovada para a 3° temporada.

The Legend of Vox Machina

A série animada de fantasia e aventura foi renovada para a 2° temporada.

Star+

Outlander

A série de drama, fantasia e ficção científica foi renovada para a 7° temporada.

O Urso

A série de comédia dramática foi renovada para a 2° temporada.

American Crime Story

A série de drama e crime foi renovada para a 4° temporada.

The Old Man

A série de drama foi renovada para a 2° temporada.

Only Murders in the Building

A série policial de comédia e mistério foi renovada para a 3° temporada.

Bel-Air

A série de drama foi renovada para a 2° temporada.

9-1-1: Lone Star

A série de drama e ação foi renovada para a 4° temporada.

Genius

A série de biografia foi renovada para a 4° temporada.

Taboo

A série de drama e suspense foi renovada para a 2° temporada.

Solar Opposites

A série animada de comédia e ficção científica foi renovada para a 4° temporada.

What We Do In The Shadows

A série de comédia e terror foi renovada para a 5° temporada.

Feud

A série de biografia e drama foi renovada para a 2° temporada.

Resident Alien

A série de ficção científica, comédia e drama foi renovada para a 3° temporada.

Apple TV+

Ruptura

A série de drama e suspense foi renovada para a 2° temporada.

Ted Lasso

A série de comédia dramática foi renovada para a 3° temporada.

Pachinko

A série de drama foi renovada para a 2° temporada.

Mayans M.C

A série de drama e ação foi renovada para a 5° temporada.

Foundation

A série de ficção científica foi renovada para a 2° temporada.

Swagger

A série de drama foi renovada para a 2° temporada.

The Morning Show

A série de drama foi renovada para a 3° temporada.

For All Mankind

A série de ficção científica e drama foi renovada para a 4° temporada.

Servant

A série de drama, terror e suspense foi renovada para a 4° temporada.

Invasion

A série de ficção científica e drama foi renovada para a 2° temporada.

Truth Be Told

A série de drama, suspense e crime foi renovada para a 3° temporada.

The Afterparty

A série de comédia policial foi renovada para a 2° temporada.

Lionsgate+

The Great

A série de comédia dramática foi renovada para a 3° temporada.

Gangs of London

A série de drama e suspense foi renovada para a 2° temporada.

Power Book II: Ghost

A série de drama policial foi renovada para a 3° temporada.

Power Book IV: Force

A série de drama foi renovada para a 2° temporada.

Heels

A série de drama foi renovada para a 2° temporada.

Black Mafia Family

A série de biografia, drama e suspense foi renovada para a 2° temporada.

Dr. Death

A série médica de suspense policial foi renovada para a 2° temporada.

The Night Manager

A série de drama, espionagem e suspense foi renovada para a 2° temporada.

Power Book III: Raising Kanan

A série de drama foi renovada para a 3° temporada.