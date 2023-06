Streaming: três séries e um filme para quem gosta de ‘Black Mirror’

Black Mirror lançou sua 6.ª temporada recentemente na Netflix, e muitos fãs da série aproveitaram a semana para maratonar todos os episódios. Se é o seu caso e você está em busca de novas séries ou filmes para assistir, confira abaixo algumas dicas que podem ser interessantes pelas temáticas tecnológicas, distópicas ou futuristas.

Love Death + Robots (Netflix)

Explorando variedades diversas de animação, o que dá um aspecto bastante interessante e pouco enjoativo, se descreve como uma antologia de diversos curtas com histórias de “fantasia, terror e ficção científica”.

Upload (Amazon Prime Vídeo)

Dica especialmente para quem gostou do episódio San Junipero, da 3.ª temporada. Desta vez, porém, a trama é voltada para a comédia: à beira da morte, um jovem consegue ter sua consciência transferida para uma ‘nuvem’ de dados que permite que pessoas que já morreram continuem vivendo num condomínio de luxo e tendo contato com as pessoas do mundo real.

Oats Studios (Netflix)

Com foco em realidades apocalípticas e distópicas, sempre num contexto sombrio, a série é ideal para quem tem pouco tempo livre, com diversos episódios tendo duração entre quatro e oito minutos, além de alguns maiores, com cerca de 20.

A Pequena Grande Vida

O filme tem início num futuro próximo em que o mundo é bem parecido com o que conhecemos hoje, com uma diferença vital: os seres humanos têm a possibilidade de encolherem a si próprios.

Apesar de uma justificativa sustentável - produzir menos lixo e gastar menos recursos - muitas pessoas acabam optando pela diminuição para gastar menos dinheiro, afinal, tudo é consumido em quantidades minúsculas. O preço para se manter uma mansão, por exemplo, pode ser menor do que o de manter uma casa pequena em tamanho normal.

Atualmente, o filme não faz parte de nenhum pacote básico de streaming, mas está disponível para aluguel em plataformas como Apple TV+, Amazon Prime Vídeo, Claro Vídeo e Google Play.