Streaming: veja 5 estreias do fim de semana, como o novo filme do caso Richthofen e ‘Poltergeist’

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana nesta sexta-feira, 27, sábado, 28, e domingo, 29 de outubro de 2023. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, HBO Max, Apple TV+, Disney+ e Amazon Prime Vídeo.

A Menina que Matou os Pais: A Confissão (Prime Vídeo)

Sequência dos filmes A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou meus Pais, que se baseiam nas versões de Suzane von Ricthofen e dos irmãos Cravinhos, respectivamente, sobre o assassinado de Manfred e Marísia von Richtofen, A Confissão tem o foco nos bastidores da investigação do crime. Novamente, Carla Diaz será a protagonista ao lado de Leonardo Bittencourt e Allan Souza Lima. Estreia em 27 de outubro de 2023 no Amazon Prime Vídeo.

O Poltergeist de Enfield (Apple TV+)

A série busca reencenar momentos de terror vividos por uma família que diz ter vivido fatos sobrenaturais em Londres, no ano de 1977, acompanhados por registros de áudios gravados à época. Estreia em 27 de outubro de 2023 na Apple TV+.

O Lado Bom de Ser Traída (Netflix)

Às vésperas do casamento, e ciente de que tem muitas diferenças em relação ao noivo, Babi descobre que foi traída e promove diversas mudanças em sua vida. Inspirado no livro de mesmo nome de Sue Hecker (Débora Gimenez), o filme traz no elenco Giovanna Lancellotti, Leandro Lima e Camilla de Lucas. Estreia em 25 de outubro de 2023 na Netflix.

Irmã Morte (Netflix)

De Paco Plaza, diretor espanhol da trilogia Rec, e parte do mesmo ‘universo’ de Verônica - Jogo Sobrenatural (2017), o filme retrata a história de Narcisa, uma freira que vive num convento nos quais as meninas passam por experiências sobrenaturais e assustadoras. Estreia em 27 de outubro de 2023 na Netflix.

A Divisão (Globoplay) - Episódio final

A série surgiu em 2019 e a 3ª temporada começou a ser exibida em setembro, mas o último episódio da temporada estreia nesta sexta, 27 de outubro de 2023. Focada na violência do Rio de Janeiro, a série retrata ações de uma divisão de combate ao sequestro na cidade.