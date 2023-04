‘Tá Tudo Certo’: Disney+ estreia série brasileira com elenco musical de peso

Tá Tudo Certo, nova série do Disney+ que conta com um elenco cheio de cantores conhecidos da música brasileira, estreia no serviço de streaming nesta quarta-feira, 12. Pode parecer um pouco confuso, mas a trama conta com personagens que têm o mesmo nome de seus atores.

A maioria deles é formada por cantores profissionais: Ana Caetano (do duo Anavitória), Pedro Calais (Lagum), Toni Garrido (Cidade Negra), Clara Buarque (filha de Carlinhos Brown e neta de Chico Buarque e Marieta Severo), Rubel, Julia Mestre e Gita Delavy. A exceção fica por conta da atriz Cynthia Senek, que interpreta uma empresária que, segundo ela, o público “vai amar odiar”.

Pedro Calais (de costas), Ana Caetano e Vitão em cena de 'Tá Tudo Certo', nova série do Disney+ Foto: Reprodução de 'Tá Tudo Certo' (2023)/Disney+

Tá Tudo Certo é uma série com foco romântico e diversos momentos musicais. Ana é uma cantora de sucesso, mas não pretende trabalhar para uma gravadora pois tem pretensões artísticas que não giram em torno do dinheiro. Já Pedro, que também começa na carreira, mas trabalha como estagiário em um escritório da gravadora, recebe uma proposta tentadora: caso consiga convencer Ana a assinar com a empresa, seu chefe, Toni, promete firmar um contrato com ele.

Em uma das cenas do trailer, é possível assistir a um trecho em que Ana Caetano canta a música Mudar o Mundo, de Julia Mestre. Confira abaixo.

Tá Tudo Certo estreou no Disney+ em 12 de abril de 2023.