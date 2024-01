‘Terra e Paixão’: Kelvin e Ramiro se casam com beijão; veja mais spoilers do último capítulo

Terra e Paixão chega ao fim nesta sexta, 19, com muitos mistérios que ainda precisam ser desvendados. Tony Ramos chegou a contar que o final é uma surpresa até para o elenco, mas alguns spoilers já foram relevados, inclusive pelo próprio elenco. É o caso da trama que envolve os personagens Kelvin e Ramiro e Caio e Aline. Confira o que já se sabe sobre o desfecho:

Casamento de Kelvin e Ramiro

PUBLICIDADE O casal que conquistou os espectadores foi poupado de maiores confusões no último capítulo. Walcyr Carrasco contou que Kelvin (Diego Martins) e Ramiro (Amaury Lorenzo) se casam. A informação também foi confirmada por Diego Martins em entrevista ao Mais Você na manhã desta sexta, 19. Para Walcyr, o personagem de Ramiro passou por uma espécie de redenção durante a trama. “Você escreve um personagem que é um assassino cruel e que tem esse amor singelo, quase infantil, um amor de adolescente. E esse amor o faz superar a sua formação machista e o torna uma pessoa melhor”, disse, em entrevista ao podcast Papo de Novela.

“Alguma bala perdida vai ter”

Bárbara Reis, que vive a Aline, revelou que o final do casal que ela forma com Caio (Cauã Reymond) será tumultuado. Antônio La Selva (Tony Ramos) tentará matar Aline. “Alguma bala perdida vai ter”, confidenciou a atriz em entrevista ao Encontro, que foi ao ar nesta sexta, 19.

Personagem de Rodrigo Lombardi terá envolvimento com Irene

O Globo revelou na quinta, 18, que o personagem que Rodrigo Lombardi interpretará no último capítulo será namorado de Irene, vivida por Glória Pires. A vilã fugiu depois de sequestrar Danielzinho. Tudo indica que ele terá relação direta com o desfecho da personagem.

Final ainda será editado

Em entrevista ao Mais Você, Tony Ramos revelou que o final da novela ainda está sendo editado para manter o mistério do desfecho - inclusive para o elenco e equipe de produção. “Eles começam a editar por volta de 11h30. É duro as pessoas acreditarem. Nós não sabemos, ela [Glória Pires] não sabe as cenas que eu gravei, e eu não sei as cenas que ela gravou. (...) E se acontecesse alguma coisa e se eu tirasse a barba antes da hora?”, brincou Tony.

Outra grande trama que será desvendada é o mistério da morte de Agatha (Eliane Giardini) e o desfecho de Antônio - mas esses são segredos mantidos a sete chaves pela Globo.

Terra e Paixão vai ao ar nesta sexta, às 21h20.