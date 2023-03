‘The Last Of Us’: Criadores falam sobre o final da temporada

The Last of Us chegou ao final de sua bem-sucedida primeira temporada na noite de ontem, na HBO e HBO Max. Na semana passada, o criador do videogame, cocriador da série, roteirista e diretor Neil Druckmann e o cocriador da série, roteirista e diretor Craig Mazin conversaram com a imprensa sobre o final da série, sobre Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) tentando sobreviver ao apocalipse causado por um fungo, que mata ou toma conta dos corpos de pessoas. Leia a seguir alguns trechos – atenção para os spoilers:

Por que adaptações de games anteriores não foram tão bem-sucedidas?

Neil Druckmann – Eu acho que a principal razão é que muitas vezes as pessoas por trás desses projetos não conhecem o material original tão bem, ou não amam como nós amamos. A alma não estava lá. Porque os detalhes superficiais não são o que os fãs do game querem. Eles desejam ter a mesma experiência, sentir as mesmas coisas que o game provocou.





Por que a série tem menos infectados do que o game?

Craig Mazin – Grande parte do processo de adaptação foi tentar descobrir como pegar o material de origem construído em torno da jogabilidade e transportá-lo para um meio passivo. E muito da jogabilidade é centrada nos personagens não-jogáveis que você tem que evitar, matar furtivamente ou apenas confrontar. Em The Last of Us, eles são muitos: bandidos, canibais, FEDRA, infectados. Então tem muita luta. Senti que não podíamos simplesmente fazer uma temporada de televisão sem considerar o que viria depois. Há mais The Last of Us por vir. E eu acho que o equilíbrio nem sempre é apenas dentro de um episódio ou mesmo entre episódios, mas entre temporadas. É bem possível que haja muito mais infectados mais tarde. E talvez tipos diferentes. Mas nos episódios em que estávamos nos concentrando, acho que, no final das contas, enfatizamos o poder dos relacionamentos e tentamos encontrar significado nos momentos de ação. Por isso pode haver menos ação do que algumas pessoas gostariam, pois não conseguimos necessariamente encontrar tanto significado para certas cenas, sem ficar repetitivo.

Neil Druckmann – Cada cena de ação precisa movimentar o personagem de alguma forma. Se não movia o personagem, e estava lá apenas para espetáculo, era um corte fácil para nós.

A série vinha alertando desde o princípio sobre o perigo do amor. Era uma forma de preparar o público para esse final?

Neil Druckmann – Esse foi o conceito da história, tanto do jogo quanto da série. No game, pensamos em como fazer o jogador sentir o amor incondicional que os pais sentem por um filho, a preocupação, o medo, o amor e a alegria que podem vir com ele. Às vezes, quando você ama alguém incondicionalmente, sua lógica desaparece, e você faz coisas realmente horríveis para proteger aqueles que ama. Aqui na série, pensamos em como tocar no assunto em cada episódio, seja na beleza e alegria que podem surgir de uma história como a de Bill e Frank e um destino pior que a morte quando um homem tem que matar seu próprio irmão, porque ele está infectado. E então, finalmente, os sacrifícios cada vez maiores que Joel tem que fazer por Ellie. E da mesma forma, o que ela está passando para protegê-lo.

Craig Mazin – Incondicional significa literalmente sem condições, sem incluir condições pelas quais você realmente deveria estar fazendo algo que não está dentro dos melhores interesses da pessoa que você ama, pelo menos de acordo com algum tipo de código moral ou padrão de ética. E não estou sugerindo que tenho uma opinião formada sobre o que acontece no final. Moralmente, acho que é uma escolha difícil. Eu mudo de opinião toda hora.





Por que incluir a mãe de Ellie, sua conexão com Marlene e a razão pela qual Ellie é imune?

Neil Druckmann – Sempre quis contar essa história, primeiro em um curta de animação, depois em um curta de ficção, mas nunca deu certo. Mas ele falava justamente sobre esse amor de pai e mãe e quanto você está disposto a sacrificar por seu filho. Saber da proximidade de Marlene e da mãe de Ellie, e do desejo de Anna em seu leito de morte, pedindo a Marlene para cuidar do bebê, dá mais peso e mais tragédia ao sacrifício que Marlene precisa fazer para o bem da humanidade.





A segunda temporada tem um salto no tempo. O que isso significa para a atriz Bella Ramsey?

Craig Mazin – Ah, sim, ela está passando por um processo de envelhecimento acelerado, fumando seis maços de cigarros por dia. É preciso entender que nós sabemos o que vamos fazer. Até em termos de figurino, maquiagem e cabelo. E conhecemos o espírito e a alma do ator. Quando a Bella começou, ela tinha 17 anos. Ela está com 19 agora – que, aliás, é a idade de Ellie na parte 2 do game. Foi como antes de começar, quando falavam que ela não parecia a garota do jogo. Isso não importa, assista. E agora todos sabem por que ela foi escolhida. Acho que há essa onda constante de ansiedade. Eu também estou muito ansioso. Algumas coisas vão ser diferentes. A série não vai ser igual ao game. Vai ser a série que eu e o Neil queremos. E estamos fazendo essa série com a Bella.