Thommy Schiavo: polícia divulga causa da morte de ator após perícia

Segundo informações enviadas pela Polícia Civil do Mato Grosso ao Estadão, no último dia 20, quando o ator morreu, os policiais chegaram ao local da ocorrência e se depararam com o corpo do ator no chão, sem ferimentos externos, a cerca de quatro metros de distância do andar onde morava.

“Testemunhas relataram que estavam ingerindo bebida alcoólica com a vítima em uma conveniência próxima à residência”, destacou o registro. Imagens de câmeras de segurança constatadas pela polícia mostraram o momento em que o homem aparece sentado no andar superior do local. Em seguida, se deita no chão por alguns minutos e, quando vai levantar, se desequilibra e cai.