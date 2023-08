Tiago Pavinatto: quem é o apresentador demitido da Jovem Pan por recusar retratação

Demitido da Jovem Pan após se recusar a fazer uma retratação ao vivo a um desembargador, Tiago Pavinatto, agora ex-apresentador do programa Linha de Frente, integrava a equipe da emissora desde junho e tem uma trajetória multifacetada.

Além de ser professor, doutor e mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo do Largo São Francisco (USP), ele também já colaborou como colunista do jornal Estado de S. Paulo.

No mundo do audiovisual, Pavinatto é parte do elenco da série Investigação Criminal: Crimes Perversos, exibida no AXN Brasil e disponível na Amazon Prime. No Instagram, tem um milhão de seguidores. Foi na rede social que se declarou gay e de direita.

Pavinatto é autor de A condição do fanático religioso (2019) e coautor de Direito eleitoral contemporâneo (2018), entre outros títulos. Além disso, ministra cursos e palestras no Instituto Roccasecca, onde também atua como diretor-fundador. Em 2006, ele fundou o Diversidade Tucana, marcando a criação do primeiro diretório político-partidário LGBT+ do país.

Na arena política, ele buscou uma cadeira na Câmara Municipal de São Paulo em 2020 pelo partido Patriota, conquistando 3.298 votos e ficando na posição de suplente. Ele foi membro do Movimento Brasil Livre (MBL.). Pavinatto manifestou, em uma publicação no Twitter, sua intenção de votar em Lula na eleição de 2022, ressaltando suas ressalvas pessoais e políticas em relação ao presidente.