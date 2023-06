‘Titanic’: Globo exibe filme com Leonardo DiCaprio e Kate Winslet neste sábado

Titanic, sucesso de bilheteria de James Cameron, será exibido neste sábado, 10, no Supercine, da TV Globo, após o Altas Horas.

Lançado há 25 anos, o filme marcou a história do cinema, dos atores Leonardo DiCaprio e Kate Winslet e também da cantora Celine Dion, que foi responsável pela música-tema do casal: My Heart Will Go On.

A cena em que Jack não vai sobreviver ao frio da água Foto: Paramount Pictures

A história de Titanic

A bordo do luxuoso transatlântico Titanic, Rose, uma jovem da alta sociedade, se sente pressionada com a vida que leva. Ao conhecer Jack, um artista pobre e aventureiro, os dois se apaixonam. Mas eles terão que enfrentar um desafio ainda maior que o preconceito social com o destino trágico do navio. Conheça, aqui, a história real do naufrágio do Titanic.

Números

Por mais de uma década o filme de 1998 foi responsável pela maior arrecadação de bilheteria mundial, com US$ 2.264.743.305 (correspondente a R$ 11.122 bilhões, na cotação atual), mas perdeu o posto para Avatar, em 2009, também diretor Cameron. Outro filme do cineasta passou na frente, Avatar: O Caminho da Água, de 2022 e Vingadores: Ultimato, de 2019, deixando a história de amor em alto mar na quarta posição.

No Oscar, o longa foi indicado a 14 categorias e levou onze estatuetas, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor e também Melhor Canção. No Grammy venceu quatro estatuetas com My Heart Will Go On e quatro Globos de Ouro.