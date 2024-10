‘Tô Nessa!’: veja elenco e o que esperar da nova sitcom de Regina Casé na Globo

A história traz uma Regina Casé novamente como uma mãe de família, Mirinda, desta vez convivendo numa casa só de mulheres, com três filhas e uma neta. Diante das dificuldades para pagar as contas, elas se desdobram buscando renda fazendo de tudo, como passeios com cães, promoção de eventos e até a criação de uma financiadora de empréstimos, a CrediMirinda. Ao todo, serão 11 episódios.

Em comunicado divulgado à imprensa, a atriz comparou o novo trabalho a outros de sua carreira: “Comecei a trabalhar na TV com humor. Estava com saudade de fazer um texto engraçado, estava precisando muito. Os últimos trabalhos que eu fiz, as novelas Todas as Flores e Amor de Mãe, e também Dona Lurdes - O Filme tinham toques de humor, mas eram personagens dramáticos.”