TV Globo e Manuela Dias confirmam remake de ‘Vale Tudo’

Depois de muita especulação, a TV Globo oficializou que irá produzir o remake de Vale Tudo, novela exibida originalmente entra maio de 1988 e janeiro de 1989. A adaptação ficará a cargo da autora Manuela Dias e a direção geral será de Paulo Silvestrini.

A autora Manuela Dias em foto para divulgar o remake de 'Vale Tudo' Foto: Reprodução/ Instagram @manueladias

PUBLICIDADE A produção vai comemorar os 60 anos da emissora, em 2025, e entrará no ar na faixa das nove, depois de Mania de Você, trama inédita de João Emanuel Carneiro que vai substituir Renascer a partir de setembro. Em uma publicação no Instagram, Manuela escreveu que Vale Tudo é “o ícone maior do gênero”. “Está para as novelas como Édipo Rei [peça de Sófocles] está para as tragédias. E, agora, lá vou eu... Sempre grata a toda direção a TV Globo que apostou em mim para essa tarefa fantástica”.

De autoria original de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, Vale Tudo parou o Brasil em torno da morte da Odete Roitman, a vilã interpretada pela atriz Beatriz Segall. Além disso, a novela, sem falhas em seu arco dramático, pegou o País no pós-ditadura e discutiu temas como honestidade e corrupção por meio de personagens como Maria de Fátima (Glória Pires), Raquel Accioli (Regina Duarte), Ivan Meireles (Antônio Fagundes) e Marco Aurélio (Reginaldo Faria).

Em sua publicação, Manuela já indicou que vai mudar o assassino de Odete - na original, foi Leila, interpretada pela atriz Cássia Kiss, motivada por ciúmes. “Aberta às parcerias, a ser transformada pelo processo e ansiosa para escolher...quem matou Odete Roitman”, escreveu a autora.

Odete Roitman em 'Vale Tudo', na interpretação marcante da atriz Beatriz Segall, Foto: Globo/Reprodução

Em entrevista recente ao Estadão, Aguinaldo Silva se disse contra remakes de novelas e apontou Odete como o principal entrave para uma nova versão de Vale Tudo.

“Não sei como a Globo vai fazer no remake, mas, seja como for, Odete deixará de ser aquela personagem eternizada pela Beatriz Segall. A Odete que conhecemos é aquela mulher da década de 1980, que falava sobre a situação do País naqueles dias. Não daria para falar aquilo nos dias de hoje. A novela é algo que só existe no momento em que foi criada. São vários elementos que se combinam para que a novela dê certo e, em um remake, não vai ser a mesma coisa. Terá um bom texto, bons atores, uma boa direção, uma boa produção, mas faltará aquela magia do original. É sempre assim”, disse Silva.

Escalação do elenco

O ator Cauã Reymond estará em 'Vale Tudo' Foto: Luciana Prezia/Estadão

Outro desafio da emissora será a escalação do elenco, sobretudo para personagens icônicos - e Vale Tudo é repleta deles - como Odete, Raquel, Maria de Fátima, Ivan, Marco Aurélio, Leila e Solange Duprat.

Atrizes como Fernanda Torres e Natália do Vale já foram apontadas como a nova Odete. Glória Pires também, mas negou publicamente que tenha sido convidada para o papel.

Em entrevista ao site Hugo Gloss nesta quarta-feira, 24, o ator Cauã Reymond confirmou que está escalado para o elenco de Vale Tudo. Especula-se que ele viverá o bom-vivant e golpista César, personagem que em 1988 foi interpretado pelo ator Carlos Alberto Riccelli.

Outro questão para a emissora será o tema de abertura. Na original, Gal Costa cantou o rock Brasil, de Cazuza, George Israel e Nilo Romero, algo que ficou marcado na memória dos telespectadores.

A Vale Tudo original está disponível completa no Globoplay e, de acordo com ranking obtido pelo Estadão, é a 15ª mais vista pelos assinantes.