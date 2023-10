Último post de Matthew Perry foi feito na banheira: ‘Vocês também se sentem bem com água girando?’

A última postagem de Matthew Perry, que morreu aos 54 anos, no Instagram foi há cinco dias. Uma foto mostrava o ator dentro de uma jacuzzi, à noite, com fones no ouvido e observando a vista da cidade. “Vocês também se sentem bem com água quente girando ao redor?”, ele escreveu na legenda.

O ator, de 54 anos, foi encontrado morto na madrugada deste sábado, em uma jacuzzi. A causa da morte não foi revelada.

A última postagem de Perry em redes sociais, entretanto, foi no X. No último dia 26 ele escreveu: “Filmes perfeitos: 1) De volta para o futuro; 2) Fuga à meia-noite; 3).......?”, pedindo a colaboração dos seguidores.