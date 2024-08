‘Um Beijo do Gordo’: Entre conflitos e amores, veja cinco destaques do documentário do Jô

A minissérie documental da Globoplay, 'Um Beijo do Gordo', passou pelos diferentes legados de Jô Soares: o humorista, o entrevistador, a referência nos artistas de hoje, e seu lado humano, mais íntimo Foto: 'Um Beijo do Gordo'/ Globoplay

Em quatro capítulos, a minissérie documental da Globoplay, Um Beijo do Gordo, passou pelos diferentes legados de Jô Soares: o humorista, o entrevistador, a referência nos artistas de hoje, e seu lado humano, mais íntimo. Na jornada, a produção deixou registros tanto inéditos quanto comoventes - e revelou um pouco mais do que há por trás de uma das figuras mais marcantes do entretenimento brasileiro.

Confira abaixo cinco momentos marcantes de Um Beijo do Gordo, em que o artista é relembrado por seus amigos próximos:

1. O amor com Claudia Raia

Figura de destaque em Um Beijo do Gordo, Claudia Raia conheceu Jô depois que estrelou o musical A Chorus Line e foi convidada a entrar no elenco de Viva o Gordo. Sua relação com o apresentador - 30 anos mais velho que ela - se desenvolveu para algo mais íntimo, e a atriz explicou como foi lidar com um relacionamento que, para muitos, era considerado “estranhíssimo”.

Figura de destaque em 'Um Beijo do Gordo', Claudia Raia conheceu Jô depois que estrelou o musical A Chorus Line e foi convidada a entrar no elenco de Viva o Gordo

PUBLICIDADE “Não sei te dizer como é que comecei a namorar com ele, porque, para mim, era difícil namorar uma pessoa que tinha aquele shape, ou um homem muito mais velho que eu”, disse a atriz, antes de enfatizar o grande amor vivido entre os dois. “Eu não quis saber disso (...) Tudo que eu sou como artista, como profissional, dentro e fora de cena, eu devo a ele. É um dos grandes amores da minha vida, uma coisa que não dá para explicar, o tamanho e a qualidade do amor que a gente tinha um pelo outro”. Segundo Claudia, Jô rompeu o relacionamento porque não queria atrapalhar o crescimento profissional da atriz, mas também porque tinha medo que ela se apaixonasse por alguém mais novo. “A gente se separou se amando muito. Então foi muito sofrido mesmo”, concluiu. Leia mais aqui.

2 Ciúmes, Zélia Duncan e o ‘trisal’ de Jô

Um dos momentos mais antecipados de Um Beijo do Gordo é uma rara entrevista com a ex-mulher do artista, Flávia Pedras, considerada o grande amor da vida de Jô. Atualmente casada com a cantora Zélia Duncan, Pedras passou 11 anos junto ao apresentador e, mesmo após a separação em 1998, manteve com ele uma amizade única. No último capítulo do documentário, Flávia relembra o plano que criou com Jô para resolver o ciúmes que Zélia sentia dos dois, e a cantora explicou as dificuldades de lidar com a peculiaridade deste relacionamento entre os dois.

Em 'Um Beijo do Gordo', Zélia Duncan fala sobre ciúmes e o 'trisal' de Jô

“A partir do momento que Flávia conseguiu me inserir, eu relaxei completamente. Porque antes eu ficava ‘caramba…’ (...) Essa relação tão simbiótica e tão profunda, eu não conseguia desfrutar da relação do jeito que eu passei a desfrutar. Então, foi muito libertador”, explicou.

“Chegou uma hora que eu brincava com ele: ‘somos um trisal, né, Jô?’. E ele ria, ele adorava, brincava com isso. Então, acho que foi um aprendizado bem interessante para nós três, de como lidar com isso. E chegamos num lugar muito legal”.

3. A parceria e o conflito com Fábio Porchat

Em um episódio dedicado ao legado de Jô para os novos nomes do humor brasileiro, Um Beijo do Gordo relembrou o início da carreira de Fábio Porchat, que quando tinha 18 anos conseguiu chamar a atenção de Jô no meio de um programa. Depois de mostrar os registros da apresentação dos dois e detalhar o início amigável do relacionamento, Porchat lembrou também uma turbulência na relação.

O ator disse que começou a sofrer com cada uma de suas participações pontuais no programa. “Foram 10 minutos em que o Jô só me dava porrada. Eu falei: ‘Nunca mais vou voltar nesse programa. Para ser maltratado, não quero. Não vou’”, disse. Porchat eventualmente retomou contato com o apresentador em 2016, quando escreveu uma homenagem ao colega veterano na Istoé. O texto foi a causa da reparação entre os dois.

Documentário 'Um Beijo do Gordo' relembrou o início da carreira de Fábio Porchat, que quando tinha 18 anos conseguiu chamar a atenção de Jô no meio de um programa

“Era Olimpíada e, quando estou saindo do Maracanãzinho, toca o telefone e é o [Marcos] Veras, que fala: ‘Fábio, liga para o Jô agora. O Jô está querendo falar com você, ele está chorando’. E aí o Jô fala: ‘Fábio, quero te pedir desculpas, porque eu fui menor, fui pequeno, não podia ter feito isso com você’”, contou ele.

4. O confidente da vizinha Adriane Galisteu

Em um momento que investiga os hábitos noturnos de Jô Soares, Um Beijo do Gordo também traz a ex-vizinha do apresentador, a atriz Adriane Galisteu, para relembrar as noites que os dois passavam juntos, bebendo e compartilhando problemas amorosos.

“Além de ser amigo ele virou meu vizinho e, de vizinho, ele acabou me dirigindo algumas vezes no teatro. Mas ali a gente começou a ficar muito amigo. E, desde então, a gente começou, na época, a ter uma coisa das madrugadas. Ele acompanhou momentos muito importantes da minha vida”.

'Um Beijo do Gordo' também traz a ex-vizinha do apresentador, a atriz Adriane Galisteu, para relembrar as noites que os dois passavam juntos, bebendo e compartilhando problemas amorosos

Para a atriz, Jô se tornou o amigo para quem ela ligava chorando toda vez que terminava um relacionamento ou tinha algum problema pessoal. “Se eu precisasse, eu tocava o botão vermelho de emergência e ele baixava aqui. ‘Me ajuda aqui que eu estou com um probleminha’. E assim foi.”

5. Os últimos dias de Jô, por Drauzio Varella

Um dos momentos mais emocionantes de Um Beijo do Gordo relembra os últimos dias do artista, e traz o médico Drauzio Varella para compartilhar a história dos bastidores do fim.

Um dos momentos mais emocionantes de 'Um Beijo do Gordo' relembra os últimos dias do artista, e traz o médico Drauzio Varella para compartilhar a história dos bastidores do fim

“Eu gostaria muito de terminar os meus dias como ele terminou os dele”, disse o médico. “Ele chamou a gente, as pessoas mais íntimas, e disse: ‘Eu vivi 84 anos. Vivi muito bem, fiz muitas coisas. Eu não quero viver a qualquer preço. O que eu queria mesmo agora era ir pra minha casa e morrer vendo os filmes antigos que eu gosto’”.

Segundo Varella, Jô se recusou a fazer hemodiálise, ir para UTI, ou a possibilidade eventual de ser intubado. “Falei: ‘Pô, Jô, você quer dirigir até a cena final?’. Ele riu na hora e falou: ‘Exatamente. Eu quero dirigir a cena final’”. Leia mais aqui.

Os quatro capítulos de Um Beijo do Gordo estão disponíveis na Globoplay.