Duas semanas após a Rede Globo cortar a cena de um beijo lésbico entre Clara e Helena, papéis de Regiane Alves e Priscila Sztejnman, na novela Vai na Fé, a decisão se manteve no episódio da última quinta-feira, 24, sendo substituída por um carinho no rosto entre as personagens. Neste mês, a emissora também não exibiu o beijo entre Olga, personagem de Camila Pitanga, e Ivona, interpretada por Elisa Volpatto, na série Aruanas, criada para o Globoplay, mas atualmente exibida todas as terças-feiras na TV Globo, na faixa das 23h.

'Vai na Fé': Globo corta novamente cena de beijo lésbico entre Clara e Helena; fãs reclamam

Segundo a íntegra do episódio da novela, a autora Rosane Svartman planejava mostrar Clara chorando e revelando suas inseguranças e fragilidades. Em sequência, Helena enxugaria suas lágrimas, diria o quanto estava linda, beijando-a em seguida na boca. Clara então não recuaria. A cena não aconteceu e os fãs de #Clarena [nome do fã clube do casal] reclamaram.

Anteriormente, a emissora tinha tido que edições nos episódios podem acontecer e não serem avisadas previamente.

“Toda novela está sujeita a edição. Uma rotina que atende às estratégias de programação ou artísticas. Isso, inclusive, é sinalizado nos resumos de capítulos divulgados pela Globo”, disse em comunicado enviado a imprensa.