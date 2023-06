As personagens Clara e Helena, papéis de Regiane Alves e Priscila Sztejnman, protagonizaram um beijo lésbico em ‘Vai na Fé'. Anteriormente, a Globo havia substituído as cenas de beijos por carinhos entre o casal. A cena, escrita pela autora Rosane Svartman, mostrava Clara desanimada depois de uma sessão fotográfica por conta do baixo valor recebido.

‘Vai na Fé’: Globo exibe beijo lésbico entre Clara e Helena; assista Foto: Reprodução de vídeo/Globoplay

“Por que você ficou tão triste? As fotos estão maravilhosas. Imagina quantas mulheres vão te olhar e se inspirar?”, perguntou Helena.

“Beleza não vai pagar as contas. O cachê era baixo, não dá pra pagar nem o condomínio. Achei que ia conseguir me sustentar como modelo, que boba eu sou”, lamentou Clara.

“Nada que é fácil vale a pena. Te conquistar, por exemplo, foi bem difícil. E eu faria tudo de novo”, disse Helena e em sequência elas se beijam.

Corte de beijo lésbico

Anteriormente, a emissora cortou por duas vezes uma cena de beijo entre as personagens. A primeira foi quando Helena ajudava Clara a se exercitar e um clima mais intimista aconteceu.

Diante da situação, a Globo disse através de um comunicado enviado pela assessoria de imprensa que edições estão previstas sem aviso prévio.

“Toda novela está sujeita a edição. Uma rotina que atende às estratégias de programação ou artísticas. Isso, inclusive, é sinalizado nos resumos de capítulos divulgados pela Globo.”

Já na segunda vez, o resumo do episódio mostrava Clara chorando e revelando suas inseguranças e fragilidades. Em sequência, Helena enxugaria suas lágrimas, diria o quanto estava linda, beijando-a em seguida na boca.