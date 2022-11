‘Vai Que Cola’ estreia sua 10.ª temporada com mais 40 episódios

Publicidade

O seriado Vai Que Cola estreia sua 10.ª temporada nesta segunda-feira, 7. Ao todo, serão 40 novos episódios, exibidos de segunda a sexta, às 22h30, no canal pago Multishow.

A trama começa quando Jéssica (Samantha Schmütz) é vítima de golpe por parte de um falso príncipe árabe, que pensa que ela é uma influenciadora rica e famosa no Brasil. Ela e seus amigos e familiares viajam para o Oriente Médio antes de descobrirem que tudo não passa de armação. Dois dos episódios foram gravados nas dunas de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, simulando um deserto estrangeiro.

Formam o elenco da 10.ª temporada de Vai Que Cola os personagens Dona Jô (Catarina Abdalla), Ferdinando (Marcus Majella), Jéssica (Samantha Schmütz), Terezinha (Cacau Protasio), Alejandro (Pedroca Monteiro), Reginel (Luis Lobianco), Sanderson (Marcelo Médici), Lacraia (Silvio Guindane), Bebeto (Maurício Manfrini), Carolzinha (Jeniffer Nascimento) e Agnes Yolanda (Nany People).

Entre as participações especiais estão Milton Cunha, Hugo Bonemer, Miguel Nader, Tia Má, Gkay, Fafy Siqueira, Valentina Bandeira, Rebecca e integrantes do Detetives do Prédio Azul (DPA).