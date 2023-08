‘Vai Que Cola’: ‘Produção sabia que eu estava sofrendo perseguição’, diz roteirista demitido

André Gabeh se pronunciou sobre a crise dos bastidores do humorístico Vai Que Cola, que culminou com o seu desligamento do programa, e afirmou que a produção da atração tinha conhecimento da perseguição que estava sendo feita contra ele. “A produção sabia que eu estava sofrendo perseguição”, disse em um vídeo postado em seu perfil do Instagram nesta sexta-feira, 25.

A fala de Gabeh vem após Cacau Protássio, que vive Terezinha no programa Vai que Cola, lamentar e se ausentar da responsabilidade por seu desligamento e argumentar que os roteiros chegavam sem o nome do autor para o elenco.

“Em uma produção, cada peça exerce sua função e seu papel. No caso específico dos roteiros, recebemos antes das gravações e neles não constam os nomes dos autores de cada episódio. É normal que ocorram adaptações por parte dos atores, para que possam ficar dentro da nossa embocadura”, disse a atriz.

Segundo André Gabeh, a informação de que os roteiros não eram identificados não é verdadeira. “Ela mostre então os roteiros antes do meu O Filho do Carnaval sem a identificação do autor. Os roteiros começaram a ir sem identificação para os atores, depois que um dos meus textos, O Filho do Carnaval foi rejeitado. Ele tinha o meu nome, a minha assinatura e foi rechaçado pela atriz que agora diz que sempre recebia os roteiros sem nomes”, disse.

Mais acusações

Nesta quarta-feira, 23, Daniel Porto, ex-roteirista do Vai Que Cola, reforçou as denúncias de assédio perpetuadas pelo elenco.

“Os quatro anos que fiquei no Vai Que Cola me trouxeram a oportunidade de escrever para a TV. Um jovem de São Gonçalo escrevendo um programa sobre o subúrbio. Porém o preço que paguei foi caro: Um burnout digno de uma internação psiquiátrica, depressão e crise de ansiedade como presente pelo assédio moral que era feito diariamente pelos atores e equipe de criação aos roteiristas”, disse.

Em nota enviada ao Estadão, o Multishow disse estar investigando supostas situações de abuso nos bastidores da atração. “O Código de Ética da Globo estabelece que situações de discriminação e assédio não são toleradas. Quando denúncias desta natureza chegam ao conhecimento do canal, elas são devidamente apuradas e, conforme o caso, são feitos ajustes de processos e outras medidas corretivas”, disse o comunicado.

Após a publicação desta matéria, o roteirista André Gabeh tornou o seu perfil do Instagram privado.