Análise | ‘Vale Tudo’: 1.ª semana mostra novela de qualidade; resta saber se fôlego vai durar

Em relação à versão original, de 1988, foi possível perceber diferenças maiores - como o sonho de Maria de Fátima em ser uma influenciadora digital, em vez de modelo - e outras mais sutis - como o fato de ter sido Maria de Fátima, em vez de César, a atender a porta no reencontro entre mãe e filha no Rio de Janeiro.

Alguns personagens contam com interpretações bastante parecidas, como Solange (Lídia Brondi/Alice Wegmann) e Ivan (Antonio Fagundes/Renato Góes), outros menos, como Eugênio (Sérgio Mamberti/Luis Salém) e Marco Aurélio (Reginaldo Faria/Alexandre Nero). Em geral, o elenco, bem mais diverso que o antigo, tem dado conta do recado, incluindo as protagonistas. Talvez ganhe mais quem assiste sem se preocupar com as comparações.