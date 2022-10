Veja 5 filmes e séries de Halloween para quem não gosta ou tem medo de terror

Publicidade

O Dia das Bruxas está chegando, e os filmes e séries com tema de Halloween costumam ganhar destaque nas principais plataformas de streaming. Muita gente tem vontade de embarcar no clima de 31 de outubro, mas não gosta de gêneros como terror e suspense. Confira abaixo algumas sugestões de produções de comédia ou voltadas ao público infantil para assistir neste fim de semana.





A Maldição de Bridge Hollow

Um professor, sua esposa e filha se mudam para a pequena cidade de Bridge Hollow, onde a decoração de Halloween é levada a sério pelos moradores. Quando um antigo artefato é encontrado, acaba ativando uma maldição que faz os objetos decorativos ganharem vida, infestando a cidade de zumbis, palhaços aterrorizantes e outras criaturas. Com Marlon Wayans, as cenas se preocupam mais em fazer rir do que assustar. Disponível para assistir na Netflix.





Os Simpsons - A Casa da Árvore dos Horrores

Um dos especiais de Halloween mais tradicionais da TV mundial são os episódios conhecidos como Treehouse of Horror (A Casa da Árvore dos Horrores, em português) - o primeiro foi ao ar há 32 anos, na 2ª temporada da série. Neles, Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie e os outros habitantes de Springfield se deparam com situações assustadoras ou absurdas, muitas vezes inspiradas em filmes clássicos e personagens famosos.

Geralmente, são três esquetes por episódio, com histórias totalmente independentes entre si e também da trama geral. Não se desanime, por exemplo, se um personagem morrer ou for transformado em monstro num episódio de Dia das Bruxas. Disponível para assistir no Star+, com alguns episódios no Disney+.





Goosebumps - Monstros e Arrepios

Inspirado na série de livros Goosebumps (que já havia rendido a série de terror infantil de mesmo nome na década de 1990), o filme traz Jack Black como um escritor que cria diversos personagens que acabam ganhando vida quando um desastrado amigo de sua filha mexe em sua obra. Eles terão que se desdobrar para restabelecer a normalidade num mundo tomado por figuras monstruosas e até pequenos gnomos com intenções perversas. Disponível para assistir na Netflix e para aluguel em YouTube, Amazon Prime Vídeo e Apple TV+.

Halloween do Hubie

A comédia estrelada por Adam Sandler mostra um homem que descobre que uma criatura sobrenatural está atacando a cidade, mas sua reputação em denunciar irrelevâncias à polícia faz com que não seja levado a sério. Disponível para assistir na Netflix.





A Casa Monstro

Indicado ao Oscar de melhor animação em 2007, o filme traz uma casa assombrada que ‘engole’ quem se aproxima. Um trio de crianças percebe o perigo, mas elas terão que se impor sozinhas diante da ameaça, uma vez que ninguém parece acreditar em suas histórias. No catálogo de HBO Max e Netflix, além de disponível para aluguel em YouTube, Amazon Prime Vídeo e Apple TV+.

