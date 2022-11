Veja dicas de desenhos para crianças animadas com futebol na Copa

Publicidade

A Copa do Mundo do Catar 2022 começa neste domingo, 20, e deve servir como incentivo para que muitas crianças tenham mais interesse pelo futebol e, em alguns casos, até mesmo um primeiro contato com o esporte. Confira abaixo algumas produções voltadas ao público infantil que envolvem o mundo da bola.

Um Time Show de Bola

A animação de 2013 é inspirada em um dos contos do livro El Mundo Ha Vivido Equivocado, do quadrinista e escritor Roberto Fontanarrosa. Na história, o garoto Amadeo, um grande jogador de pebolim, é desfiado por um grandalhão, que perde a partida. Ele se sente humilhado e vai embora da pequena cidade. Tempos mais tarde retorna, já como grande craque da bola, um dos melhores jogadores de futebol.

Ele volta para ter sua revanche, quer acabar com seu algoz, e desafiará o tranquilo Amadeo para o jogo de sua vida. Amadeo não tem alternativa e aceita o desafio. E é aí que entram em campo outros importantes personagens. Os jogadores que formavam os times do seu pebolim, que ganham vida e partem para a batalha.

O filme está disponível para alugar em YouTube, Google Play e Apple TV+.

Além disso, será exibido às 16h deste domingo, 20 de novembro, no canal de TV paga Telecine Fun.

Super Campeões (Captain Tsubasa)

Anime de sucesso entre as crianças brasileiras nas décadas de 1990 e 2000 (foi lançado inicialmente em 1983), o desenho trazia a história do jovem jogador Oliver Tsubasa, descoberto pelo olheiro brasileiro Roberto Hongo. O programa aborda desde seus primórdios no futebol até o sucesso na carreira profissional, passando por times como o São Paulo (que por uma questão de direitos tinha outro nome na trama) e a seleção japonesa.

Disponível para assistir no Apple TV+, Crunchyroll e Looke

Turma da Mônica

O perfil oficial do clássico gibi no YouTube tem a íntegra de uma historinha envolvendo o esporte, protagonizada por Cebolinha e Cascão.

Além disso, há uma sequência com seis vídeos protagonizados pela versão animada de Neymar Jr., uma das principais esperanças do Brasil na Copa do Mundo. Os fãs mais ferrenhos podem estranhar a dublagem, que não é feita pelo próprio jogador.

Crianças pequenas

Para quem busca uma abordagem para crianças pequenas, há vídeos bastante coloridos e musicalizados disponíveis no YouTube de canais como o Mundo Bita, Little Angel, Bob Zoom, Daniel Tigre e Pocoyo.

