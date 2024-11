Veja Taís Araujo em primeira foto como a Raquel de ‘Vale Tudo’

As Cataratas do Iguaçu serão cenário da novela. Assim como no folhetim original de 1988, Raquel trabalha como guia turístico no início da trama.

“A mais nova guia de turismo das Cataratas já chegou no pedaço! Taís Araújo dá vida a Raquel Accioli, uma guia de turismo de Foz do Iguaçu que encanta os visitantes com sua garra e paixão pelas belezas naturais da região”, diz a legenda do post da prefeitura de Foz.