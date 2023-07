Vídeo inédito mostra elenco de ‘Chaves’ em turnê pela América do Sul; assista

Um vídeo inédito publicado no YouTube mostra o elenco do seriado mexicano Chaves durante uma turnê na América do Sul. Gravado em 1987, o registro é parte do acervo da atriz Maria Antonieta de las Nieves, que interpreta Chiquinha, uma das melhores amigas do protagonista.

O seriado Chaves foi apresentado no Brasil entre 1984 e 2020, quando teve que sair do ar em todo mundo por impasses entre a Televisa e o Grupo Chespirito, titular dos roteiros dos episódios. Foto: 'Chaves' / Multishow / Divulgação

“Este é um vídeo pessoal de Maria Antonieta del las Nieves com alguns fragmentos dos vídeos gravados por seu marido Gabriel Fernandez na última turnê do grupo Chavo del 8, em 1987, na Argentina, Uruguai e Paraguai. Esse vídeo mostra algumas cenas durante os transportes e a convivência do grupo fora das câmeras”, diz a descrição da publicação no YouTube.

Nas imagens é possível ver, além da própria Maria Antonieta, outros artistas do seriado. Roberto Gómez Bolaños (Chaves), Florinda Meza (Dona Florinda), Rubén Aguirre (Professor Girafales), Angelines Fernández (Dona Clotilde) e Raul Padilla (Jaiminho) estão no vídeo, além de entre outros membros da equipe do programa.

O registro mostra o elenco nas ruas das cidades por onde passaram, aeroportos e ônibus. Enquanto viajam, eles se divertem e brincam. Em um momento, é possível ver Maria Antonieta dormindo, Florinda e Roberto, que eram casados, juntos e Rubén Aguirre imitando a voz do piloto de um avião.