Vinheta de fim de ano da Globo estreia cheia de referências e ausências de Bonner e Renata; assista

A TV Globo estreou na noite desta sexta-feira, 1º de dezembro, sua tradicional vinheta de fim de ano, aquela que tem a música Um Novo Tempo (“hoje é festa é sua, hoje a festa é nossa, é que quem quiser”).

Taís Araújo, Ivete Sangalo e Tatá Werneck na vinheta de fim de ano Foto: Leo Rosário/ Globo

A vinheta, uma das mais vibrantes e coloridas dos últimos anos, traz grande parte do elenco da emissora, divididos em blocos temáticos, a maioria fazendo referência aos programas da emissora.

De acordo com a emissora, durante parte do ano, foram colhidas sugestões dos telespectadores. Por isso, nesse primeiro filme, a imagem que abre o vídeo traz os atores Marcos Palmeira e Juan Paiva acompanhados pela mensagem “Tô mt (ansiosa) para a nova versão de Renascer”. O remake do sucesso de 1993 está previsto para estrear em janeiro de 2024, em substituição à novela Terra e Paixão.

Tadeu Schmidt, também por sugestão enviada à emissora, aparece sendo coroado líder do Big Brother Brasil, programa que ele apresenta.

Luciano Huck e Angélica de táxi na vinheta Foto: Leo Rosário/TV Globo

Grande parte do elenco no ar atualmente participou da gravação. São nomes como Fátima Bernardes, Tati Machado, Luciano Huck, Angélica, Maju Coutinho, Lázaro Ramos, Poliana Abritta, Tiago Oliveira, Deborah Secco, Sabrina Sato, Claudia Raia, Taís Araújo, Nicolas Prattes, Lucio Mauro Filho, Regina Casé, Adriana Esteves, Ivete Sangalo, Dira Paes, entre outros. De veteranos, aparecem atores como Rosamaria Murtinho, Susana Vieira, Betty Faria, Neuza Borges, Ary Fontoura, Tony Tornado, Francisco Cuoco e Reginaldo Farias.

O vídeo ainda tem Marcos Mion em animação e Ana Maria Braga virtual - ao que tudo indica, a apresentadora, que apresenta o Mais Você de São Paulo, não viajou ao Rio de Janeiro para gravar junto com os colegas de elenco.

As ausências sentidas pelos telespectadores foram os apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos, ambos à frente do Jornal Nacional.

Do jornalismo, quem brilhou, segundo a avaliação nas redes sociais, foi a jornalista Renata Lo Prete, apresentadora do Jornal da Globo. Em um momento só dela, Renata desce uma escadaria do cenário com um vestido de festa, mas calçando um tênis - algo na moda atualmente, e uma referência ao fato dele ter apresentado uma chamada do jornal calçando tênis certa vez.

O casal do momento, os atores Diego Martins e Amaury Lourenço, o Kevin e o Ramiro de Terra E Paixão, também tiveram uma cena especial na vinheta.

Os atores Amaury Lorenzo e Diego Martins gravaram juntos Foto: Manoella Mello/ Globo

Os últimos a deixarem a ‘festa’ são os atores Tony Ramos, Glória Pires, Lilia Cabral e Cauã Reymond, que dançam no centro do palco.