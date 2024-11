Record exibirá entrevista com Vinicius Gritzbach, morto a tiros no aeroporto de Guarulhos

Gritzbach estava no centro de uma das maiores investigações feitas até hoje sobre a lavagem de de dinheiro do PCC na região do Tatuapé. Sua trajetória está associada à chegada do dinheiro do tráfico internacional de drogas ao crime organizado.

Em abril, ele firmou um acordo de delação premiada com a Justiça. Em reação, a facção colocou um prêmio de R$ 3 milhões por sua ‘cabeça’.