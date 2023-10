Vladimir Brichta entra no lugar de Manoel Soares no ‘Papo de Segunda’ até o fim do ano

O ator Vladimir Brichta entrou para o time de apresentadores do programa Papo de Segunda, no canal GNT. Ele será um dos debatedores interinos a partir desta segunda-feira, 23, até o fim do ano.

Brichta já foi convidado em 2023 e, agora, compõe o elenco de apresentadores com o âncora João Vicente de Castro, o filósofo Francisco Bosco e o produtor e empresário musical Kondzilla.

Vladimir Brichta no 'Papo de Segunda' Foto: Divulgação/Globo

“Adoro o programa que, como uma crônica semanal, aborda temas por vezes complexos e outras triviais, mas sempre tentando ouvir os diferentes pontos de vista para que o público se interesse, se divirta e possa, quiçá, refletir sobre o seu próprio ponto de vista”, falou Brichta ao Gshow. “Acho que minha participação pode contribuir com humor, leveza e inúmeras incertezas que trago comigo, sempre do ponto de vista de um ator baiano, radicado no Rio, pai, marido, filho, irmão… E sem redes sociais, ainda que bastante curioso”, afirmou.

João Vicente também comemorou a notícia. “Ter uma pessoa com a potência dele no ‘Papo’ é uma das grandes notícias que tive esse ano”, falou. “Mal posso esperar para ele se juntar a nós e fazer o que a gente faz de tão legal: uma roda de conversa democrática, fundamentada e inclusiva para quem está assistindo ao programa”.

Papo de Segunda vai ao ar às segundas-feiras, às 22h15, no GNT. Entre os comentadores que já passaram pelo programa, estão Emicida, Fábio Porchat e Marcelo Tas.