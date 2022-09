‘Chocolate com Pimenta’: “Escrevo por intuição, sem pensar em fórmulas”, diz Walcyr Carrasco

A partir desta segunda-feira, 26, Chocolate com Pimenta (2003), trama escrita por Walcyr Carrasco, estreia nas tardes da TV Globo, após o Jornal Hoje, fazendo dobradinha com outra novela do autor, O Cravo e a Rosa, que está em seus capítulos finais.

A comédia romântica, que teve direção geral de Jorge Fernando (1955-2019), se passa no final dos anos 1920 e tem a atriz Mariana Ximenes como protagonista. Ela é a sofrida Ana Francisca que, ao se casar com Ludovico (Ary Fontoura), torna-se acionista da fábrica de chocolates Bombom.

A grande rival de Ana é a vilã Jezebel, personagem de Elizabeth Savalla que faz de tudo para ver a mocinha longe da fábrica. Ana também sofre pelo amor de Danilo, papel de Murilo Benício.

Jezebel (Elizabeth Savalla), na novela 'Chocolate com Pimenta'

Um grande sucesso à época, Chocolate com Pimenta ainda tem no elenco nomes como Laura Cardoso, Drica Moraes, Fúlvio Stefanini, Rosamaria Murtinho, Lília Cabral, Cláudio Corrêa e Castro, Marcello Novaes, Priscila Fantin e Caco Ciocler.

Walcyr Carrasco respondeu por e-mail às perguntas enviadas pela reportagem do Estadão.

Esta é a terceira reprise de ‘Chocolate com Pimenta’ à tarde na TV aberta. Passados quase 20 anos que ela estreou, o senhor já descobriu por que ela agrada tanto o público?

Publicidade

A novela tem humor, é romântica. Os atores estão ótimos com a direção do saudoso Jorge Fernando. Há uma química total entre texto, direção e atuação.

Depois de duas décadas, como o senhor avalia a trama? Tem um olhar crítico ou mais contemplativo?

Eu estou feliz com o fato dessa trama repercutir, permanecer viva. Fico admirado porque ela é uma novela que poderia ter sido escrita hoje.

A reprise de ‘O Cravo e Rosa’, que está chegando ao final, bateu recordes de audiência para o horário da tarde. É uma história que tem origem em um clássico da literatura, assim como, de certa forma, ‘Chocolate com Pimenta’. Folhetins clássicos que continuam atraindo ao público em tempos de busca por tramas cada vez mais realistas e com altas doses de ação. Como fica essa equação para um autor de telenovelas?

Eu não me preocupo com essa equação. Escrevo por intuição, sem pensar em fórmulas.

Ana Francisca ( Mariana Ximenes ), personagem da novela 'Chocolate com Pimenta'

Atrizes como Elizabeth Savalla e Drica Moraes são presenças constantes em suas novelas e ambas estão em Chocolate por Pimenta. Gostaria que o senhor falasse sobre essa parceria que tem com elas.

Publicidade

Adoro o trabalho de ambas, que tornam meu texto mais vivo, mais interessante. Mas há outros atores como Laura Cardoso, Ary Fontoura e a própria Mariana Ximenes a quem devo muito do sucesso de Chocolate com Pimenta.

A parceria entre o senhor e a Elizabeth Savalla, entretanto, não a livrou de uma espécie de “castigo” em ‘Chocolate com Pimenta’ por inserir “cacos” (improvisos) em seu texto. Foi isso mesmo que ocorreu?

Foi mais uma brincadeira, resultado de parceria e amizade de anos.

Novelas como ‘Chocolate com Pimenta’, ‘O Cravo e a Rosa’, ‘Alma Gêmea’ e’ Eta Mundo Bom!’ trazem personagens populares e interioranos, certa brejeirice, humor e muito romance. Pensa em voltar a esse universo, sobretudo para o horário das 18 horas?

Eu nunca me planejo muito, vou deixando acontecer. Vamos ver.