A Warner Bros. Discovery anunciou na tarde desta quarta-feira, 12, seu novo serviço de streaming: o Max. A plataforma, que vai substituir e unir HBO Max e Discovery+ após mudanças no comando da empresa, será lançada em maio nos Estados Unidos, enquanto a América Latina deve receber o novo serviço de streaming apenas no final do ano.

Nos Estados Unidos, o streaming custará US$ 16 ao mês – mesmo valor cobrado pelo HBO Max desde janeiro. No entanto, trilhando o caminho do que a Netflix também está fazendo, o Max terá níveis de preço, incluindo um mais em conta com anúncios. Com propaganda, a mensalidade será de US$ 10.

Não há confirmação de valor no Brasil, mas, se seguir a mesma lógica dos EUA, custará R$ 34,90 ao mês.

On May 23, HBO Max is becoming Max — The One To Watch for all of HBO, hit series, movies, reality, and more. #StreamOnMax pic.twitter.com/GYJ4yJtkhG — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

The One to Watch

O novo serviço de streaming vai oferecer o catálogo do Discovery+, incluindo produções de sucesso, como Aeroporto Área Restrita, com conteúdo do HBO Max, como The Last of Us.

Ao longo da apresentação de pouco mais de uma hora da Warner Bros. Discovery, os executivos reforçaram a todo momento o novo slogan da plataforma de streaming (“The One to Watch”, ou “aquele para assistir”). É a tentativa de explicar a união dos serviços: a empresa quer diminuir a confusão na hora da escolha do que assistir, enquanto cria uma marca forte para vários públicos.

“A HBO não é TV, a HBO é a HBO. Ela precisa permanecer assim, e é por isso que a privilegiaremos na experiência do produto e também não a levaremos ao ponto de ruptura”, explicou JB Perrette, presidente e CEO da Discovery Streaming & International.

Durante a apresentação de Perette, aliás, ficou evidente uma certa preocupação com um público esquecido no HBO Max: o infantil. “Max fará uma curadoria melhor de nossa rica história de animação e sucessos de bilheteria que toda a família pode desfrutar, bem como novos recursos de produtos que priorizam e aprimoram a experiência do usuário infantil”.

Produtos originais Max

Na apresentação, os executivos aproveitaram para anunciar alguns conteúdos garantidos na nova plataforma.

Vários já estavam confirmados anteriormente, como é o caso da série The Penguin, que continua no universo do Batman de Robert Pattinson; Welcome to Derry, que fala sobre a origem do palhaço de IT: A Coisa; e o reality Downey’s: Dream Cars, com Robert Downey Jr., que era previsto para o Discovery+.

Mas também anunciaram outras novidades. Max terá uma série derivada de Invocação do Mal e outra produção spin-off de Game of Thrones, chamada A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Também anunciaram uma animação de Gremlins e um seriado, ao estilo de animação japonesa, de Rick and Morty.

Outra série que chegou de surpresa foi a quarta temporada de True Detective, chamada de ‘Night Country’. Já The Big Bang Theory, que já tem um spin-off para chamar de seu (Young Sheldon), também terá outra série derivada.

Mas, o anúncio mais esperado foi, com certeza, a confirmação de que uma nova série de Harry Potter está em desenvolvimento. De acordo com o estúdio, a produção irá recriar o universo mágico de maneira mais fiel aos livros de JK Rowling.

Your Hogwarts letter is here.



Max has ordered the first ever #HarryPotter scripted television series, a faithful adaptation of the iconic books. #StreamOnMax pic.twitter.com/3CgEHLYhch — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

“Somos únicos porque temos os melhores em todas as categorias de todas as categorias”, disse Casey Bloys, presidente executivo da HBO e HBO Max Content. “Sabemos que podemos satisfazer qualquer desejo porque temos as marcas que as pessoas adoram. Na Max, eles encontrarão o que quiserem, quando quiserem”.