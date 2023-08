Xuxa explica por que ‘lendas’ como a da boneca assassina e de pacto com o diabo não estão na série

Xuxa revelou nesta quarta-feira, 16, o motivo por não ter incluído na série Xuxa, o Documentário, disponível na Globoplay, as lendas urbanas que envolviam seu nome na década de 80. “Fico com pena das pessoas que acreditam nisso, é assinar embaixo que elas são burras”, disse em entrevista ao Gshow.

Quando estava no auge da sua carreira na televisão, diversas especulações sobre as suas canções e sua espiritualidade foram disseminadas. Dentre elas, as mais famosas diziam que a apresentadora tinha um pacto com o diabo e que as letras de suas músicas ao contrário carregavam mensagens demoníacas.

Canção 'Ilariê' tinha a fama de conter mensagens para o diabo. Foto: Chicão/Estadão

A rainha dos baixinhos também rebateu a crença de que suas bonecas eram possuídas. “‘A Xuxa teve um pacto com o diabo’. Pelo amor de Deus! Como posso ter um pacto com o diabo se eu tenho o melhor na minha vida? A boneca? Como podem inventar uma coisa dessas... O disco ao contrário.... Qualquer disco ao contrário fica esquisito e você pode colocar tudo que a sua imaginação mande”, esclareceu.

De acordo com Xuxa, os boatos não foram inseridos no documentário porque Pedro Bial não daria “asas para essas coisas”. “Acho que ele não botou porque o Pedro tem um intelecto diferente. É uma pessoa muito bem informada. Ele dar asas a essa coisa é meio que dizer assim: ‘Olha a idiotice de vocês, a burrice de vocês me fez parar para pensar por 10 segundos’... Acho que ele não ia perder o tempo dele com isso”, enfatizou.

A apresentadora ainda declarou que ela mesma responde as pessoas porque fica com “pena de acreditarem nisso”. “Eu é que acabo respondendo as pessoas porque fico com pena delas acreditarem nisso. O filme que fiz, que a boneca é assassina, que eu tenho pacto com o diabo... Isso é uma coisa que nem chego a achar engraçado, chega a ser triste eu ver que uma pessoa pode acreditar nisso.”