‘Xuxa, o Documentário’ encerra 1.º episódio com promessa alta e entrega bem baixinha; leia análise

Xuxa, o Documentário, ainda não mostrou a que veio. O primeiro episódio da série documental foi disponibilizado no Globoplay na semana passada, com a promessa de revisitar momentos não só marcantes, mas também polêmicos ou delicados do passado da apresentadora.

'Xuxa, o Documentário', tem direção de Pedro Bial e retrata a carreira de Xuxa Meneghel. Foto: Blad Meneghel Foto: Blad Meneghel

O episódio inicial foi de muita contextualização (clique aqui para ver tudo que foi abordado, em detalhes). Relembrou o começo da carreira de Xuxa, a forma como foi parar na TV, as pessoas que a ajudaram, como surgiram o nome do programa, o cenário, os personagens, as roupas, as paquitas, e por aí vai, em meio a boas imagens de arquivo.

Ou seja, até agora, tratou-se de um material interessante para quem é fã, mas que deixa um pouco a desejar no sentido de apresentar efetivas novidades além de simplesmente uma biografia bem feita.

Quando pensamos que a primeira impressão é a que fica, e diante de tantas promessas de conteúdo bombástico que simplesmente não apareceu no capítulo inicial, Xuxa, o Documentário não prende o espectador como poderia. Pode até melhorar nos próximos episódios, mas certamente vai ter gente sem pique de acompanhá-los depois da estreia.

‘A gente não via como racismo’

Paquitas da Xuxa em foto de 1990 Foto: Arquivo/Estadão

Continua após a publicidade

Um dos únicos momentos de mais impacto é por volta dos 35 minutos, quando é relembrado um concurso para escolher novas paquitas no programa, e um vídeo antigo mostra Xuxa frisando que “a preferência é por loiras” seria levada a sério. Em 2023, a apresentadora reconhece: “Eu vejo hoje como um erro”.

“Aos 60 anos, posso ver que era um momento que a gente tava vivendo onde, se você parar pra pensar, as princesas, as bonecas, eram um estilo de imagem que eu tinha para oferecer. Não existia nem boneca Barbie negra. A gente não via nem como discriminação, nem como preconceito, nem como racismo e nem como errado. Era uma coisa tão natural: é isso que a gente tem para oferecer pra vocês”, explica Xuxa.

Mas o trecho de cerca de um minuto num episódio de uma hora ainda não mostra a que veio. Os próximos capítulos devem trazer momentos como seu reencontro com Marlene Mattos, o incêndio no cenário de seu programa, e detalhes de sua vida pessoal, como o abuso que sofreu na juventude e os relacionamentos com nomes famosos. Em sua maioria, temas que a própria Xuxa já abordou na mídia anteriormente.

Resta saber se o documentário conseguirá realmente se aprofundar e trazer algo de diferente, como promete, ou se seguirá sendo mais do mesmo: apenas um competente retrato biográfico do que foi a vida e a carreira de Xuxa.