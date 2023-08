‘Xuxa, o documentário’: Episódio desta quinta tem encontro com Marlene Mattos; saiba como assistir

O quarto episódio de Xuxa, o documentário - e talvez o mais esperado pelo público- vai ao ar nesta quinta-feira, 3, às 18h na Globoplay. A rainha do baixinhos irá, finalmente, ficar cara a cara com a ex-empresária, Marlene Mattos. informação da participação da produtora foi confirmada pelo Estadão.

Ambas irão se reencontrar 19 anos depois que encerraram a parceria comercial. Durante a divulgação do documentário, Xuxa deu alguns spoilers da cena. Na gravação, Marlene admitiu que a apresentadora “era marionete em sua mão” e argumentou que “acertou muito mais do que errou”.

Marlene Mattos e Xuxa: primeiro reencontro após 19 anos de rompimento, em 'Xuxa: o Documentário' Foto: Divulgação/Globoplay

“O mundo não é isso que você quer que seja. [...] Você era uma marionete na minha mão e eu usava você para fazer outras pessoas de marionete”, declarou à apresentadora. A declaração gerou revolta nas redes sociais e a ex-empresária rebateu as críticas ao afirmar que era o seu “jeito de ser”.

No episódio da última quinta-feira, Xuxa comentou sobre o seu relacionamento com o piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, e revelou que Marlene “infernizava” a vida do casal. Segundo ela, a então empresária dizia para Xuxa escolher entre o trabalho ou o namoro.

“Ela infernizava minha vida com ele. Dizia que não era para ficar com ele, que era para escolher entre meu trabalho e ele... Ela infernizava. Cada vez que eu ficava com ele, já sabia que no dia seguinte ia ter um dia horrível, de cão”, desabafou.

Além do romance com Senna, o documentário já comentou sobre o casamento com Luciano Szafir, falou sobre a apresentadora Adriane Galisteu e mostrou o reencontro da rainha dos baixinhos com o ator de ‘Amor, Estranho Amor’, relembrando a polêmica da cena erótica envolvendo os dois.