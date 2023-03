Tire as crianças de casa: confira 7 dicas culturais para divertir os pequenos em São Paulo

Chega de ver a criançada dentro de casa de olhos grudados nos eletrônicos. A cidade é grande e opções para divertir os pequenos não faltam, é só ter disposição para um programa familiar além do conforto do lar. São muitas peças nos mais diversos teatros, tem passeios bem legais entre outras atividades.

A seguir, uma seleção com dicas para que a escolha não seja demorada e com opções para os vários gostos. Tem atrações gratuitas e outras não, mas todas valem muito a pena conferir e passar momentos de pura diversão. Agora é escolher e aproveitar.

TEATRO INFANTIL

E o Zé, quem é?

O ator Marcello Airoldi assina a direção e também o texto do espetáculo E o Zé, quem é?, que é inspirado na história de Kaspar Hauser para colocar em cena a discussão sobre a construção da identidade e o respeito às diferenças. Teatro Alfredo Mesquita (Av. Santos Dumont, 1.770, Santana). Sáb. e dom., às 16h. Livre. Ingresso gratuito - distribuição uma hora antes da sessão. Até 19/4.





Cena da peça E o Zé, Quem É? Foto: Priscila Prade

A Cor que Ninguém Conhece

Em um mundo sem cores, Licurgo, o governante local, fez valer a Ordem do Preto e Branco. Dessa forma, por não existirem, as cores são apenas lendas que servem para promover a desordem. Mas eis que, na casa da cientista Belarmina, nasce uma rosa colorida. Vendo seu poder ameaçado, o mandante vai impor que tal flor seja arrancada. Texto, direção e cenário são de Toni D’Agostinho, com Willian Germano, Letícia Negretti, Luci Savassa e Ramon Gustaff. Sesc Belenzinho (Rua Padre Adelino, 1.000, tel. 2076-9700). Sáb. e dom., às 12h. Ingressos: De R$ 7,50 a R$ 25. Até 23/3.









Kafka e a Boneca

Durante um passeio pelo parque, o filósofo Kafka encontra uma menininha muito triste por ter perdido sua boneca preferida. Na tentativa de acalmá-la, ele cria uma história, onde a tal boneca foi viajar pelo mundo em busca de sua própria jornada e passa a escrever cartas para a garota. Assim, a cada correspondência, uma aventura diferente por lugares como Itália, China e deserto do Saara, é detalhada. Musical tem direção de Marlos Silva. Teatro do Sesi (Av. Paulista, 1.313). Sáb. e dom., às 14h (sessões com tradução e interpretação em Libras todos os domingos; com audiodescrição dias 19/3, 23/4, 19/5 (escola) e 18/6). Ingressos gratuitos - reservas antecipadas pelo site sesisp.org.br/eventos . Até 18/6.





NAS LIVRARIAS

Desligue e Abra

Um dos grandes nomes da literatura infantil, Ilan Brenman tem obra nova em mãos com lançamento agendado para este sábado, 18. O livro Desligue e Abra convida o pequeno leito a entrar em um mundo de fantasia e tem a intenção de estimular as crianças a criarem as próprias histórias e brincadeiras. Livraria da Vila (Av. Higienópolis, 618, Shopping Pátio Higienópolis). Sáb., das 15h às 17h.

Novo guia completo dos dinossauros do Brasil

O livro do paleontólogo Luiz Eduardo Anelli será lançado neste sábado, na livraria PanaPaná. Na obra, o professor apresenta os animais gigantes que pisaram por aqui, no lugar em que vivemos. Entre os fatos curiosos, é incrível saber que o Brasil é berço de mais de 50 espécies de dinossauros, entre eles o Pampadromaeus, um dino velocista brasileiro que viveu 230 milhões de anos atrás. Livraria PanaPaná (R. Leandro Dupré, 396, Vila Clementino). Sáb. (18), das 10h às 16h.





PASSEIOS

A Arte da Animação Stop Motion

Exposição com cenários, vídeos e réplicas de bonecos e de um set de filmagem, reproduções do cartunista Angeli, além de troféus recebidos pelo filme Bob Cuspe – Nós Não Gostamos de Gente (2021), de Cesar Cabral, que conta a história do personagem de quadrinhos e de Angeli, seu criador. Tem ainda uma instalação imersiva, educativa e lúdica, que apresenta o processo de filmagem em stop-motion. Cinesesc - Anexo 1. (Rua Augusta, 2.063). 3ª a dom., das 14h30 às 20h30. Entrada gratuita. Até 30/4.





Exposição A Arte da Animação Stop Motion Foto: Cesar Cabral





Museu das Ilusões

Ilusão de ótica é algo que desperta a curiosidade por mostrar algo de forma diferente, vai depender de como é visto. O local conta com aproximadamente 80 peças em seu acervo e a exposição promete uma intrigante experiência visual. Entre as atrações do local, a Sala dos Gigantes, a Sala Antigravidade e a Casa Invertida, sempre fazem muito sucesso por criar dúvidas no público. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, 3° piso. De 3ª a sáb., das 10h às 21h; dom. e fer., das 11h às 20h. Ingressos: R$ 50 a R 150. Até julho.