Amor em descompasso

Essa é a história de uma mulher que está partindo. Uma história sobre desencontros, incomunicabilidade, culpas e remorsos. Tudo o que cabe numa vida feita de silêncios.

São esses silêncios, passagens que foram caladas ao longo de décadas, que a narradora de Vá Aonde Seu Coração Mandar, de Susanna Tamaro, conta na tentativa de, na iminência da morte, dar algum sentido a sua existência. E de tentar consertar ao menos uma das poucas relações significativas que teve em seus cerca de 80 anos. Das outras, vai levar a frustração e a certeza de que não tem mais o que fazer e de que as coisas poderiam ter sido diferentes, poderiam ter terminado melhor, se. Tem sempre um se.

“Há um antes e um depois na nossa vida, e esse antes e depois ata o nosso destino, cai em cima de nós como uma rede sobre a presa”, ela escreve na longa carta que, espera, sua neta, criada por ela, leia quando voltar para casa. Sabe que não estará mais lá. Está doente, sem esperança de cura ou de um tempo a mais que seja. Mas sabe também que às vezes a relação está tão comprometida que pode não haver espaço para a escuta e o diálogo. Já tentou isso com a filha, e deu errado: a bomba saiu explosiva demais.

Então ela escreve para a neta, lamentando não ter pensado nisso quando a filha estava ali, precisando de ajuda e de respostas.

Misturando memórias com filosofia, ciência, religião, esoterismo, crítica à psicanálise, Segunda Guerra Mundial, Maio de 68, feminismo, fascismo, a Guerra dos Bálcãs e por aí vai, tudo explorado superficialmente, a narradora tenta fazer um panorama da sua vida desde a infância (e esticando um pouco para falar também sobre os pais antes de ela nascer).

História de 'Vá Aonde Seu Coração Mandar' se passa principalmente em Trieste, na Itália Foto: Walter Cirillo/Pixabay/Banco de Imagens

Ao descrever a frieza de sua mãe e a rigidez do pai, ela tenta mostrar que buscou ser uma mãe diferente para sua filha. Ao falar sobre a apatia do marido, a raiva da filha e o conflito com a neta, ela reafirma a solidão que sempre a acompanhou. Ao discorrer sobre o amor finalmente descoberto, fora do casamento, ela relembra os momentos felizes – que voltam com o peso das tragédias. Porque sempre achamos que vai dar tempo de ajeitar as coisas, de compreender e ser compreendido. Mas o destino prega peças.

“Desde que nasci, só disse uma mentira. E com ela destruí três vidas”, resume. Esta carta, o livro que lemos, é, então, sua tentativa de não destruir uma quarta pessoa. “Será que minha voz conseguiu salvá-la?”, questiona a narradora, cujo conselho final está no título desse best-seller italiano de 1994, que já vendeu cerca de 25 milhões de cópias e parece ser mais tocante do que é.

Vá Aonde Seu Coração Mandar

Autora: Susanna Tamaro

Editora: Verus (224 págs.; R$ 49,90; R 29,90 0 e-book)