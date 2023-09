Dicas para ler no feriado: veja 5 livros, do tempo de Guido Tonelli à maturidade de Martha Medeiros

Vou fazer diferente esta semana. Em vez de escrever sobre um livro, deixo dicas de cinco lançamentos para quem procura uma leitura para o feriado – ou para depois.

Do romance de uma jovem escritora de origem basca sobre quatro netas às voltas com o suicídio da avó, passando por um thriller sci-fi que vai virar série, por crônicas, por uma não ficção sobre o significado do tempo e um belo infantil sobre encarceramento.

Livros são lançamentos recentes das editoras brasileiras Foto: Sérgio Neves/Estadão

Veja 5 lançamentos de livros

As Herdeiras

Romance de Aixa de la Cruz, jovem autora de origem basca, acompanha a volta de quatro mulheres à casa da avó, seis meses depois que ela cortou os pulsos na banheira. Cada uma tem um objetivo: vender o imóvel, transformá-lo em um local para retiro espiritual, fazer dele um depósito de drogas ou vasculhar todos os cantos em busca de algo que explique o suicídio de Carmen.

DBA, 308 págs., R$ 72, R$ 47 o e-book

Matéria Escura

Thriller sci-fi de Blake Crunch que vai virar série com Alice Braga. Um homem se despede da mulher e do filho, vai a um bar, é raptado, e quando acorda se vê numa outra vida – na vida que teria tido se suas escolhas tivessem sido outras no passado.

Intrínseca, 352 págs., R$ 69,90, R$ 46,90 o e-book

Conversa na Sala

Livro de crônicas que Martha Medeiros, best-seller gaúcha, publica depois de cinco anos sem lançar nada. São 120 textos inéditos em livro, produzidos entre 2018 e 2023, sobre questões diversas e que trazem, em comum, a marca da maturidade. Na última crônica, Todos ficarão bem, lemos: “O tempo é incansável em sua caminhada, não se sensibiliza com os desastres cotidianos e oferece sempre uma outra chance – ou várias”. Ela escreve isso para justificar que ninguém morre de amor, mas serve para qualquer coisa.

L&PM, 256 págs., R$ 54,90, R$ 38,90 o e-book

Tempo

Mas o que é o tempo, afinal? O físico italiano Guido Tonelli, autor de Gênesis, sobre o surgimento do universo, explica nesta nova obra o que é o tempo. Faz isso partir da física, astronomia e matemática – e da mitologia e literatura, e busca responder questões como: é possível parar o tempo?, pode-se inverter a flecha do tempo?, é possível matar o Chronos?

Zahar, 224 págs., R$ 79,90, R$ 39,90 o e-book

Milo Imagina o Mundo

Um livro infantil bonito. Uma obra de Mat de la Peña e Christian Robinson sobre como imaginamos o outro e outras vidas, e sobre como, afinal, estamos todos no mesmo barco. Ou no mesmo trem. Um domingo por mês, Milo percorre um longo trajeto com a irmã mais velha. “Empolgação empilhada por cima de preocupação, por cima de ansiedade, por cima de muito amor. Para não explodir, ele estuda os rostos ao seu redor e desenha retratos de suas vidas”. No destino final, o reencontro com a mãe e o retrato da vida em liberdade que ele sonha para a família.