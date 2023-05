‘Mamãe Está Cansada’: o esgotamento materno pelo olhar de uma criança

Eu tinha que fazer uma coisa muito simples: não deixar a bola entrar no gol (o gol era a estante de livro de casa). Seria só um chute (mas nunca é só um). Já era noite, a criança tinha voltado da escola cheia de energia e queria jogar futebol na sala. Respondi dizendo que eu escolheria a leitura daquela noite. Já tinha uns dias que eu ensaiava deixar o novo livro da Vanessa Barbara por ali, como quem não quer nada, para ver a reação.

Naquela noite, coloquei o Mamãe Está Cansada, lançamento da Companhia das Letrinhas, no topo da pilha. E ouvi do meu filho que acabou de aprender a ler: “Esse você pode ler em silêncio”. Li alto, e poucas páginas depois ele riu. A primeira avaliação foi “mais ou menos” acompanhada de um sorriso maroto. Na noite seguinte, foi ele que pediu o livro.

Primeiro infantil da autora de Noites de Alface, Operação Impensável e O Livro Amarelo do Terminal, Mamãe Está Cansada é narrado por uma menininha que precisa se entreter em casa, depois da escola, enquanto a mãe trabalha, cozinha, fala no telefone, lê, passa aspirador. Começa assim: “Hoje a mamãe está cansada. Ela já acordou cansada. (Às vezes acho que ela inclusive nasceu cansada)”. A mãe, uma figura meio autômata, busca a menina na escola, aperta sem ânimo o botão do elevador, custa a achar a chave na bolsa. A garota nota o cansaço da mãe e, sem perdê-la de vista, contorna a situação criando brincadeiras pela casa.

Ela brinca com sua sombra, planeja uma cápsula do tempo escondendo coisas no vão do sofá, constrói uma torre com o que encontra pela frente, toca o Concerto número 2 de Shostakovich usando colheres e panelas, fantasia-se de roupa suja.

A leitura nos levou para outro título – para crianças, mas obrigatório para pais. Agora Não, Bernardo (WMF Martins Fontes), de David McKee, fala sobre um menino que tenta avisar que tem um monstro na casa, mas os pais estão sempre ocupados, não dão ouvidos e não percebem quando o filho é devorado. Mas essa é outra história – sobre indiferença, e não sobre cansaço.

Mamãe Está Cansada é uma obra séria, que toca em assuntos urgentes como sobrecarga materna e o burnout que afeta muitas mães (e vem afetando mais desde aquele longo 2020). Mas é também um livro divertido, com belas ilustrações de Laura Trochmann, que nos faz querer acreditar na capacidade da criança de enxergar o outro, de não pôr ainda mais culpa na lista dessa mãe, de resistir ao sofá e à TV e de brincar – mesmo quando não tem companhia. E até de oferecer uma massagem feita com carrinhos ao fim de um dia estressante.

