Um mundo branco

Quando digo “sou branco”, ocorre o primeiro estranhamento. Estou muito distante do que seria a real cor indicada. Aliás, quando dizem “você está branco”, seria sinal de iminente colapso físico. Para reforçar, se alguém está branco e no meio de um desmaio, “está”, não é branco. Logo, branco é um conceito social, não cromático. Ser branco é uma convenção. Minha mão sobre o teclado branco do computador com que eu escrevo agora produz imenso contraste. Não sou daltônico e distingo bem o que branco realmente significa.

Tudo o que escrevi no parágrafo anterior vale para outros conceitos antigos, como amarelo ou negro. Nem o indivíduo na mais grave crise de hepatite terminal fica, de fato, amarelo. Não existem amarelos, negros, brancos ou pardos.

Inventamos classificações. Das convenções sociais derivam práticas. O racismo é uma criação do século 19. O preconceito é uma ideia bem anterior. O racismo busca uma base científica para justificar a irracionalidade do preconceito. Busca e não encontra, claro, apenas inventa.

Ser racista é crime no Brasil. Demos pequenos passos contra o racismo, ainda que insuficientes.

Há sutilezas profundas que ainda precisamos enunciar. Eu nem sempre estou consciente de que o simples ato de correr todos os dias e voltar tranquilo a minha casa, sem ter sido parado por nenhuma autoridade de segurança, é, em si, parte do chamado privilégio da branquitude.

Cresci em uma escola com todos os alunos brancos; as freiras que me educaram eram todas brancas, a maioria de origem alemã. Na faculdade, a maioria dos colegas era gente identificada como branca. Se houvesse uma vaga de professor onde eu trabalhava e se me pedissem indicação, o natural seria indicar um colega... branco. Aqui outro privilégio da branquitude: network.

As propagandas, as imagens da tevê, tudo indicava um mundo onde a alvura da pele estava tão diluída e celebrada que dificilmente poderíamos supor que não fosse natural e inserida em uma ordem cósmica. Jesus me contemplava do quadro com olhos azuis de Paul Newman. Imagem no Céu e na Terra era outro privilégio da branquitude. Tornamos o poder branco e achamos natural. O racista declarado é um criminoso. O critério da branquitude parece sutil, todavia é pétreo. Temos de enfrentá-lo também. Tenho esperanças e alguns incômodos. E você?