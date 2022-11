O termo unstoppable refere-se a algo que não pode ser parado, incontrolável, irrefreável, indestrutível ou até imparável.

A cantora australiana Sia somou esforços com Christopher Braide e surgiu a música Unstoppable (2016). As redes sociais fizeram o hit estourar.

A letra é uma afirmação de valor e de autoestima. Funciona no código atual de reforçar o positivo ao dizer que hoje a cantora está confiante, poderosa e invencível. Em metáfora mais ambígua, Sia afirma que é um Porsche sem freios (I’m a Porsche with no brakes). A rigor, um carro potente sem freios é inútil e perigoso. É uma descrição mais de risco do que de afirmação positiva: “Saiam da frente porque estou sem freios!”.

Não devemos ser tão ranhetas. A música é boa. A cantora, tendo passado por experiências de depressão, faz um hino de empoderamento bem construído.

Sabemos que tudo pode ser parado. Algo muito forte pode encontrar forças contrárias maiores, pode sofrer inércia, pode quebrar e, claro, vir a envelhecer. Pessoas e suas criações sempre param. Nada pode ser imparável para sempre. Hunos, mongóis, marinha britânica, gênios do vale do Silício: tudo para um dia, tudo diminui o ritmo, tudo passa, tudo quebra, tudo cansa. De novo, a música é boa e deve ser ouvida. Letras são poéticas, mas não um tratado físico sobre a dissipação da energia.

A cantora Sia. Foto: Rich Fury/Invision/AP

Como quase toda pessoa madura, olho para os com menos de 30 anos e sinto que lidam mal com a frustração. Eu nunca sei se esse sentimento (que existe em mim) é uma análise da atual geração dos anos 1990 em diante ou vem a ser apenas a tentativa de fazer um muro de boa vontade e elogio ao meu momento antes dos 30. Falar mal de jovens é, quase sempre, sinal de que não sou mais um e, escasseando colágeno e beleza, insisto no julgamento moral. Ataque, no caso, é defesa: “Não posso ser mais jovem e, assim, meu consolo é supor que, quando fui, eu teria sido melhor”.

Com essa pitada psicanalítica de crítica, volto ao que pode ser parado: tudo. Nada é unstoppable, tudo encontra seu muro de contenção. Independentemente da idade, precisamos de incentivo. Ouvir Sia pode ajudar. Trabalhar com o fracasso é fundamental. Avaliar o erro é bom conselho. Manter os esforços com a experiência do fracasso é algo sábio. Sigamos fracassando em qualquer idade. Na ressaca do erro, vamos ouvir músicas que jogam nosso astral lá em cima, bem alto. Com esperança, subindo até que a gravidade nos pare de novo. Todos somos imparáveis... por algum tempo.