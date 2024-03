Vai à ‘Ocupação Maria Bethânia’ no Itaú Cultural? Veja dicas para esticar o passeio

A Ocupação Maria Bethânia, aberta esta semana no Itaú Cultura (IC), aborda, entre outras questões, a relação que a cantora tem com a palavra, a religiosidade e a festa. Com curadoria da atriz e diretora Bia Lessa e de Galiana Brasil, do Núcleo de Curadorias e de Programação Artística do IC, a mostra reúne cerca de 100 fotografias que retratam Bethânia em diversas fases de sua vida e carreira.

Maria Bethânia é homenageada na Ocupação do Itaú Cultural Foto: Felipe Rau/Estadão

Além das fotografias, um vídeo com cerca de 1h45 traz imagens e depoimentos de Bethânia e de pessoas próximas a ela, como seus irmãos. Tudo isso para mostrar como a personalidade da artista foi formada a partir de sua relação com a cidade de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, onde ela nasceu.

Um dos espaço da 'Ocupação Maria Bethânia' Foto: Felipe Rau/ Estadão

PUBLICIDADE Em entrevista ao Estadão, Bia Lessa disse que o objetivo da Ocupação não é fazer um “mero elogio a Bethânia”, mas passar aos visitantes a importância do compartilhar e do domínio da linguagem, algo que a cantora sempre fez e teve ao longo de sua trajetória artística. Também chamam atenção na Ocupação dois bordados feitos pela própria cantora, exibidos no primeiro andar do IC. Eles foram confeccionados durante a pandemia, em um período de isolamento social. Um deles, Rota do Abismo, traz a relação da cantora com as palavras. No outro, a visão que Bethânia tem do céu e de Santo Amaro.

O bordado 'Rota do Abismo', feito por Maria Bethânia Foto: André Satti/Itaú Cultural

A Ocupação Maria Bethânia foi aberta na quarta, 13, e fica em cartaz no Itaú Cultural até o dia 9 de junho, mês em que a cantora completará 78 anos.

Serviço

Ocupação Maria Bethânia

Itaú Cultural. Avenida Paulista, 149, Metrô Brigadeiro

De terça a sábado, das 11h às 20h; domingos e feriados, das 11h às 19h. Até 9/6. Gratuito

Publicidade

Veja outras opções de passeios na região da Paulista

Para comer

Ça-Va

Steak tartare, clássico do chef Erick Jacquin Foto: Taba Benedicto/Estadão

O restaurante do chef francês Érick Jacquin fica a menos de dois quilômetros do Itaú Cultural e oferece cardápio de comida francesa. Entre as opções está o steak tartare, uma especialidade de Jacquin, servido com batata frita e salada verde (R$ 95). De sobremesa, uma das opções é o clássico petit gàteau quente, que é acompanhado por sorvete de creme.

R. Carlos Comenale, 277, Bela Vista. De 2ª a 6ª, 12h/16h e das 19h/23h . Sábado, 12h/16h e 19h/23h30. Domingo, 12h/17h

Achapa

Um dos sanduíches servidos no Achapa Foto: Reprodução/ Instagram @achapahamburgers

A lanchonete inaugurada em 1967 tem desde hambúrgueres mais tradicionais, como o Cheese salada (R$ 39,50), até os chamados fitburguers, criação própria, como Monsterburguer (R$ 46), com hambúrguer, queijo derretido, rodelas de tomate, folhas de alface e maionese envoltos em folhas de acelga. Há ainda opções veganas e vegetarianas, como House Not Burger (R$ 61), que leva queijo vegano, cebola grelhada, com folhas de alface romana e tomate.

Al. Santos, 24, Paulista. Dom. a 5ª, 9h às 0h; 6ª a sáb., 9h às 1h.

Aizomê

Publicidade

Um dos pratos do restaurante Aizomê

Com uma unidade dentro da Japan House, que em frente ao Itáu Cultural, do outro lado da Avenida Paulista, o restaurante japonês serve pratos como o obentô frango karaag (R$ 57) e o soba kakiague, prato com macarrão de trigo sarraceno com caldo a base de dashi, shoyu e sake (R$ 70).

Japan House. Av. Paulista, 52, Bela Vista. 3ª a 6ª, 10h/18h; sáb., 9h/19h; dom. e fer., 9h/18h.

Para passear

Casa das Rosas

A fachada da Casa das Rosas, na Avenida Paulista Foto: Taba Benedicto/Estadão

Construído em 1935, um dos últimos casarões da Paulista tem 1.500 metros quadrados e um charmoso jardim repleto das flores que dão nome ao local. Por ora, não há nenhuma exposição em cartaz, mas a visita vale à pena, sobretudo depois da restauração que o prédio construído no estilo neoclássico passou recentemente.

Museu Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, Metrô Brigadeiro. De 3ª a dom., das 10h às 17h30. Gratuito

Mirante do Sesc

É preciso agendar com antecedência a subida no mirante do Sesc Avenida Paulista Foto: Taba Benedicto/Estadão

Muito disputado, o mirante localizado no 17º andar do prédio do Sesc Avenida Paulista oferece uma vista privilegiada da avenida. Dele, é possível observar a rotina de carros e pedestres, além de contemplar outros pontos conhecidos de São Paulo. A visita, que é acessível para pessoas com necessidades especiais, dura 30 minutos e precisa ser agendada.

Publicidade

Os ingressos são disponibilizados sempre às sextas, às 12h, via aplicativo Credencial Sesc SP ou pelo Portal Sesc SP. Dica: eles se esgotam rapidamente, no entanto, é possível encontrar ingressos remanescentes para o mesmo dia da visita, que voltam ao site por desistências.

Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119, Metrô Brigadeiro. 3ª a 6ª, 10h/21h30; sábados, 10h/19h30; domingos e feriados, 10h/ 18h30. Gratuito.

Japan House

A exposição 'Convivendo com Robôs', que está em cartaz na Japan House Foto: Marina Melchers

Espaço de difusão dos elementos da genuína cultura japonesa, a Japan House tem em cartaz, atualmente, a exposição Convivendo com robôs, que apresenta 11 robôs em quatro categorias: colegas de trabalho, companheiros, comunicativos e os que ajudam os humanos. Entre eles, estão Pepper, um dos primeiros robôs humanoides capazes de expressar emoções, e o Necomimi, um dispositivo que utiliza as ondas cerebrais para expressar sentimentos.

Japan House. Av. Paulista, 52, Bela Vista. 3ª a 6ª, 10h/18h; sáb., 9h/19h; dom. e fer., 9h/18h. Gratuito