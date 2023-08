Vai ao musical ‘O Homem da Máscara de Ferro’? Veja serviço e dicas para estender o passeio na região

O trio de mosqueteiros Athos, Porthos e Aramis, fartos da arrogância do Rei Luís 14, descobrem a existência de prisioneiro irmão gêmeo do monarca e decidem, além de libertá-lo, colocá-lo no trono, substituindo Luís 14. Mas, entre os desafios para que o plano seja executado, está D’Artagnan, o audaz chefe da guarda real.

Cena do musical 'O Homem da Máscara de Ferro' Foto: o33 Rooftop

Aí está o centro do musical de Alexandre Dumas, O Homem da Máscara de Ferro, em cartaz no 033 Rooftop, em São Paulo (acima do Teatro Santander). A produção inédita e de contextualização original tem direção geral de Ulysses Cruz e idealização de Caio Paduan e Marcos Daud. No palco são sete músicos e um 15 atores, entre eles Thobias da Vai-Vai como Alexandre Dumas, Paduan vivendo D’Artagnan, Letícia Soares como Rainha Ana, Daniel Haidar como Molière e Saulo Vasconcelos como Mestre de Cerimônias. O programa por si garante a diversão, mas se a intenção for estender a noite, o Estadão preparou uma lista de sugestões.

O Homem da Máscara de Ferro

033 Rooftop Santander: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Olímpia)

Sextas-feiras, às 20h30;

Sábados, às 16h30 e 20h30

Domingos, às 16h30 e 20h30

Classificação:

Livre, menores de 12 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Valor dos ingressos:

R$95 a R$250

Como chegar

Você pode escolher entre estacionar no Shopping JK, que fica no mesmo complexo, ou deixar o carro com os manobristas na porta do teatro, uma opção mais cara. A primeira opção vale a pena. O estacionamento é dentro do shopping, bastante cômodo, e se gasta em média R$ 20.

Onde comer

Varanda

O Varanda JK Iguatemi é uma das opções que estão dentro do Shopping Center JK Iguatemi, ao lado do teatro. Gastando entre R$150 e R$170, degusta-se churrasco, grelhados, steakhouse, comida brasileira e especialidades argentinas.

O ambiente do Varanda Grill, no shopping JK Iguatemi Foto: FELIPE RAU ESTADÃO

Serviço

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041

Loja 321B Piso 2

Shopping Center JK Iguatem

Tel: 3152-6777

http://www.varandagrill.com.br

Ráscal JK Iguatemi

Provando que shopping pode ser também lugar de se comer bem, fora do circuito dos fast food, esse Ráscal reserva boas pedidas. A autodefinida casa “premiada rede de restaurantes de cozinha mediterrânea com acento italiano” reserva um bem servido parmegiana de filé-mignon por R$ 89 e um filé de salmão com ou sem crosta de ervas por R$ 92. É a média de um prato por lá.

Roberto Bielawski, fundador da rede Ráscal de restaurantes Foto: JF DIORIO/ ESTADÃO

Serviço:

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 2041

Loja 418, 3º piso

Shopping Center JK Iguatem

Tel: 31526111

St. Patrick Pub Bar e Restaurante

Mas há vida criativa fora do shopping, e um pub pode ser uma ótima escolha. O espaço traz pedidas da gastronomia brasileira e irlandesa, drinks, cervejas e chope artesanais. A música é ao vivo, com bandas de blues e rock clássico, e as opções de cervejas e vinho são fartas. Gasta-se também a média de R$ 80 a R$ 90 por um prato.

Pub St Patrick, em São Paulo Foto: St Patrick - Divulgação

Serviço:

Av. Dr. Bernardino Brito Fonseca de Carvalho, 1500

Cidade Patriarca

Horário de Funcionamento

Quarta: 15h a 1h

Quinta: 15h a 1h

Sexta: 15h a 3h

Sábado: 15h a 3h

Domingo: 12h a 1h

Taquería La Sabrosa

Indo para um outro universo, o das picâncias latinas, o mexicano La Sabrosa entrega ótimos tacos dos mais diversos sabores. Dentre os pratos melhor avaliados, aparecem o frozen marguerita (bebida), o taco alambre, e o burrito chimichangas, com uma massa crocante. Mais hits do lugar: o prato carnitas trata-se de dois tacos de tortilla de milho com carne de porco bem temperada e úmida, acompanhada de guacamole e salsa verde e a famosa “carne asada norteña é uma tortilla de trigo com carne macia, marinada em temperos e grelhada, servida com mayocrema com chipotle, repolho e pico de gallo. A opção vegana são os tacos de tortilla de milho com refogado de cogumelo, abobrinha, batata e milho salteados com chilito mexicano; acompanhados de repolho crocante e salsa roja.

Taquería La Sabrosa Foto: ALEX SILVA / ESTADÃO

Serviço:

Rua Francisco Leitão 246, Pinheiros

De segunda a quinta, até 23h

Sextas e sábados, até meia-noite