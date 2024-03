Vai ao show do Luis Miguel no Allianz Parque? Veja como esticar o passeio na região

Para quem chegar cedo, a poucos metros do Allianz, fica uma das unidades mais antigas do Sesc São Paulo, inaugura em 1982. Readequada e requalificada por um grupo de profissionais liderados pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi, a antiga fábrica construída em 1938 abriga um dos mais charmosos espaço de lazer, esportes e cultura da cidade. A visita ao prédio já vale, mas também é possível fazer um lanche antes do show no O Bar Café, que conta com opções de café, bebidas frias, sanduíches, salgados, doces, lanches rápidos, sopas e sorvetes, e no Container do Teatro, que oferece cardápio parecido.

Em cartaz atualmente, a exposição Quase Circo, de Carmela Gross, na Área de Convivência, propõe uma leitura panorâmica das criações da artista, pautada no diálogo com a fábrica projetada por Lina Bo Bardi. Entre as obras estão Roda Gigante (2019) e Escadas Vermelhas (2024). R. Clélia, 93, Pompeia. De 3ª a sábado, 10h/22h, domingos e feriados, 10h/19h. Entrada gratuita