Veja opções de exposições e passeios para aproveitar o fim de semana

Brasil antigo

A exposição Moderna pelo avesso: fotografia e cidade, Brasil, 1890-1930 documenta reformas urbanas radicais que aconteceram durante a Primeira República em algumas capitais brasileiras, entre elas, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Belém. Entre as imagens expostas, há a que mostra as demolições entre as ruas do Rosário e Ouvidor, no Rio de Janeiro, e outra que mostra o Recife antigo. Inauguração: 3ª (13). 3ª a dom., 10h/20h. IMS Paulista. Av. Paulista, 2.424, Consolação. Grátis. Até 26/2/23.

Ecos da escravidão

Na mostra Outros Navios: Fotografias de Eustáquio Neves percorre 40 anos de produção artística do artista mineiro. Dividida em três salas temáticas, a exposição apresenta desenhos, grafias, carimbos, recortes de documentos, jornais, colagens, entre outras técnicas, que são ligadas pelo tema da escravidão e seus ecos nos dias atuais. 3ª a 6ª, 9h/21h30; sáb., 10h/21h30; dom., 10h/18h. Sesc Ipiranga. Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga. Grátis. Até 26/2/23.

Passeios

Terror fora das telas

A instalação Parque do Terror traz artistas caracterizados, reproduções de cenários, exposição de figurinos e trilha sonora de filmes de terror da Warner Bros. Em 17 mil metros quadrados, espaço traz ambientes dedicados aos longas Doutor Sono, O Exorcista, It: A Coisa, A Freira, Annabelle e Invocação do Mal nos quais os visitantes poderão fazer fotos reproduzindo cenas icônicas do cinema de terror. Abertura hoje (9). 3ª a dom., 12h/23h. Shopping VillaLobos. Av. Drª Ruth Cardoso, 4.777, Pinheiros. R$ 68/R$ 110. Garanta seu ingresso.

Visitantes no Museu Mais Doce do Mundo

Doce, doce

A exposição instamagrável O Museu Mais Doce do Mundo volta em sua edição de 2022 com 14 ambientes que trazem instalações com doces em grande escala e uma sala imersiva nos quais os visitantes parecem estar em um mundo feito de confeitos. Há ainda um espaço no qual aulas de confeitaria serão ministradas a serem transmitidas pelas redes sociais do museu. Abertura sáb. (10). 3ª a 6ª, 12h/21h; sáb., 10h/22h; dom., 11h/21h. Shopping Vila Olímpia. Rua Olimpíadas, 360, V. Olímpia. R$ 70/R$ 80. Até 30/10. Compre aqui.

Na Mooca, belo!

A 49ª Festa de San Gennaro traz as tradicionais receitas de culinária italiana, como o macarrão, os antepastos, pizza, fogazza, polentas e doces. Tudo preparado pelas mammas da Mooca em benefício das obras assistenciais da igreja que dá nome à festa. Shows de música animam os visitantes. A partir de sáb. (10). Sáb., 18h/23h; dom., 17h/22h. R$ 60/ R$ 100 (para a cantina). Ruas San Gennaro e Lins, Mooca. Até 9/10.