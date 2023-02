Veja quem são os 10 artistas mais bem pagos do mundo, segundo a Forbes

EFE - O cantor porto-riquenho Bad Bunny estreou na lista da revista Forbes dos 10 artistas mais bem pagos do mundo, liderada pelo grupo Genesis e que conta ainda com Taylor Swift, Sting e o ator Brad Pitt, celebridades que juntas faturaram mais de 1,3 bilhão de dólares em 2022.

Bad Bunny, o único latino, ocupa a décima posição e, segundo a Forbes, 2022 significou uma receita de 88 milhões de dólares para o intérprete de Me Porto Bonito, canção que alavancou suas duas turnês: El Ultimo Tour Del Mundo e World’s Hottest Tour, realizadas durante a primavera e o outono do ano passado.

Taylor Swift, a única mulher, volta à lista em nono lugar, com US$ 92 milhões, boa parte com receitas de músicas lançadas por ela em anos anteriores, apesar do sucesso de seu álbum Midnights, lançado em outubro passado, e de sua Eras Tour, que continua este ano, observa a Forbes.





Phil Collins, integrante do Genesis: grupo lidera ranking da Forbes Foto: Fábio Motta/ Estadão - 22/2/2018





No topo da lista, em primeiro lugar, desponta o grupo de rock progressivo Genesis, com 230 milhões de dólares. A banda começou o ano com a venda dos direitos musicais de 300 milhões para o Concord Music Group. O restante de sua receita em 2022 veio de royalties de turnês e músicas gravadas.

Sting, vencedor de 17 prêmios Grammy, ocupa o segundo lugar com ganhos de US$ 210 milhões. O cantor britânico começou 2022 vendendo toda a sua produção musical, tanto a solo como a do período em que estava à frente da banda The Police, por 300 milhões.

A lista também inclui o ator, diretor e roteirista Tyler Perry, com 175 milhões de dólares, produto de seu trabalho no cinema, seus programas BET TV e o que seu estúdio de produção gera.

A dupla de Trey Parker e Matt Stone ganhou US$ 160 milhões como resultado do acordo legado para a HBO Max e sua comédia musical The Book of Mormon, a revista também observa, observando que a maior parte de sua receita vem de um acordo com a Paramount, que garante ao casal US$ 935 milhões em seis anos.





O rapper Bad Bunny estreia na lista dos dez mais bem pagos da revista Forbes Foto: Mario Anzuoni/ Reuters





O quinto lugar vai para os cocriadores de Os Simpsons, James L. Brooks e Matt Groening, que faturaram 105 milhões de dólares em 2022. O astro de Hollywood Brad Pitt foi listado em sexto lugar por seus US$ 100 milhões. De acordo com a Forbes, a venda majoritária de sua produtora Plan B em dezembro rendeu ao ator cerca de US$ 113 milhões após o pagamento de taxas, além de ganhar cerca de 30 milhões de dólares pelos filmes Trem-Bala, Babilônia e A Cidade Perdida.

Seguem-se os reis do rock Rolling Stones, e sétimo lugar, com 98 milhões, em parte fruto da digressão em que faturaram 8,5 milhões de dólares por noite e que os levou a 15 cidades da Europa.

O oitavo na lista é o diretor James Cameron, com US$ 95 milhões, devido ao seu sucesso Avatar: O Caminho da Água, que também o tornou o diretor de três dos filmes de maior bilheteria de todos os tempos, junto com o primeiro Avatar (2009) e Titanic (1997).

De acordo com a Forbes, os números representam ganhos antes dos impostos para 2022, menos taxas de agência (gerentes, advogados, agentes) e/ou custos operacionais de negócios.

Veja a lista dos 10 mais:

1 Genesis US$ 230 milhões (R$ 1,2 bilhão)

2 Sting US$ 210 milhões (R$ 1,08 bilhão)

3 Tyler Perry US$ 175 milhões (R$ 906 milhões)

4 Trey Parker & Matt Stone US$ 160 milhões (R$ 828 milhões)

5 James Brooks & Matt Groening US$ 105 milhões (R$ 543 milhões)

6 Brad Pitt US$ 100 milhões (R$ 538 milhões)

7 Rolling Stones US$ 98 milhões (R$ 511 milhões)

8 James Cameron US$ 95 milhões (R$ 492 milhões)

9 Taylor Swift US$ 92 milhões (R$ 476 milhões)

10 Bad Bunny US$ 88 milhões (R$ 455 milhões)

