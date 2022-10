Viagem para o norte

Continua após a publicidade

Como sair de Lima é sempre caótico, tanto para o sul quanto para o norte, partimos às seis da manhã, rumo a Ancón e Pasamayo. Há uma neblina densa e aquela chuva invisível que o povo de Lima chama de garúa: a água que cai do céu molha, mas não a enxergamos. Tanto que o autor de Moby Dick, Herman Melville, quando esteve aqui, trabalhando em um navio baleeiro, acreditava que Lima era “uma cidade de fantasmas” e escreveu isso em uma carta.

Acontece que os espanhóis chegaram a estas terras no início do verão e, segundo a tradição, os índios explicaram aos conquistadores que este lugar era bom para fundar a capital do Peru, e assim eles fizeram obedientemente. Ao sul e ao norte, a apenas 50 quilômetros, o clima era mil vezes melhor, com sol o ano todo e praias de sonho. Mas Lima está nessa faixa invernal, que vive sob nuvens espessas e chuvas secretas pelo menos oito meses por ano, como agora, e só tem três meses de verão, quando os turistas podem aproveitar suas praias e, sobretudo, seu calor sufocante. O resto do ano, eles morrem de frio e os resfriados causam estragos nos frágeis pulmões de seus habitantes, propensos a resfriados e, às vezes, à pneumonia.

Ancón não é mais visível. Aquele balneário para pessoas com dinheiro foi abandonado, envolto em névoa, e a estrada sobe as perigosas curvas de Pasamayo, embora, ah surpresa, elas não sejam mais perigosas, porque agora a estrada segue ao longo dos picos, e há dois caminhos por eles, um de ida e outro de volta. Esta é uma grande novidade para mim, pois estou retornando a essas terras depois de 20 ou 25 anos, considerando pelo menos a última vez que passei por aqui, rumo a Piúra na época, tão atingida pelas inundações do El Niño que pareciam lutar contra aquela terra querida onde me formei e, enquanto estudava, trabalhava em La Industria como jornalista. Lá, no Teatro Variedades, estreei minha primeira peça, La Huída del Inca, e também a dirigi, sem saber nada de teatro (foi assim que ela surgiu).

A paisagem, entre Lima, Chancay e Huacho, é uniforme, com ondas espumosas que parecem engolir os escassos contrafortes da Cordilheira dos Andes, que por aqui acabam, sem morder aqueles agonizantes pedaços de pedra em que ela desaparece devorada pelo mar. O barulho é feroz e inútil, porque as ondas espumosas mordem apenas o vazio. Entre Huacho, Chancay e Huaral existem pequenas fazendas e cidades antigas, mas prósperas, que insistem em crescer, mesmo que sejam impedidas pelas colinas que às vezes querem afundá-las no mar. Aqui, em Puerto Supe, Blanca Varela escreveu seus primeiros poemas, cujo título da obra, Este Puerto Existe, foi dado por Octavio Paz.

Turistas diante da estátua em tamanho real do Senhor de Sipán no <IP9,0,0>Museu dos Túmulos Reais de Sipán Foto: Enrique Castro-Mendivil/REUTERS

Em Lima, naquela época, no ano-novo, o costume era dançar a noite toda e depois ir tomar café em uma dessas cidades, costume que os comandos armados do Sendero Luminoso interromperam abruptamente, até que ele cessou. Essas pequenas cidades cresceram e estão repletas de cafés, que oferecem bebidas e todo tipo de objetos coloridos. O comércio parece intenso e muito variado. Os bancos de areia que escondem as colinas de pedra se sucedem, monotonamente.

Eles terminarão na cidade de Chan Chan, nos arredores de Trujillo, cujas misteriosas paredes e casas de adobe fizeram parte do Gran Chimú, a primeira civilização pré-hispânica que encontramos em nosso caminho. À nossa volta, a Senhora de Cao continua indomável, explorada pelos arqueólogos, e o seu cabelo continua a crescer, passados centenas de anos, indiferente ao tempo.

Continua após a publicidade

A 200 ou 240 quilômetros de Lima, a paisagem muda abruptamente. As dunas são maiores e, ao que parece, também as ondas barulhentas que batem nas praias como se quisessem destruir os carros que avançam em direção a Huarmey e Casma ao longo de suas margens. Esses são os termos de uma civilização guerreira, o Gran Chimú, cuja capital estava nas montanhas, e cujas virtudes milagrosamente se estendiam a Arequipa, Bolívia e até ao Brasil. Eu estive lá em cima e vi os labirintos daquelas montanhas, onde as pessoas se açoitavam para obter certas graças do céu que lhes permitissem viver mais alguns anos. O Gran Chimú floresceu muitos anos antes do império dos incas e foi muito influente do ponto de vista religioso, pois seus milagres - vamos chamá-los assim -, de que se falava em toda a América, atraíam aqueles visitantes que vinham para ser açoitados nos labirintos do Gran Chimú, além de serem imunizados contra os demônios. E parece que o remédio foi eficaz, pois, mesmo durante a conquista, os peregrinos não paravam de subir e subir a Cordilheira para sangrarem.

Paramos em Casma, a cerca de 350 quilômetros de Lima. No restaurante La Balsa nos dizem que o polvo desapareceu das águas peruanas devido à insistência dos pescadores em capturá-lo sem respeitar as proibições. A partir de agora, e até que estas sejam respeitadas, os peruanos deixarão de comer polvo, que as cozinheiras e cozinheiros preparavam deliciosamente com chili, batata e arroz. Devemos contentar-nos com um peixe cozido e enegrecido, muito picante, com lentilhas e arroz.

Passamos por Trujillo a toda velocidade, porque esta cidade, outrora majestosa e orgulhosa de suas famílias tradicionais, agora está sob uma chuva que, claramente, a deixa confusa e caótica. Com suas enormes poças pelas esquinas, vislumbramos a catedral e mais duas igrejas, todas muito modernas e com pinturas bastante execráveis nas paredes recém-pintadas. Dormimos lá e na manhã seguinte partimos logo pela manhã rumo às huacas do Senhor de Sipán.

Toda essa maravilha ainda estaria escondida sob as areias, ou melhor, saqueada por ladrões, se não fosse pelo arqueólogo peruano Walter Alva, um velho amigo, que agora por motivos pessoais não pôde nos acompanhar. Mas Emma Eyzaguirre, sua esposa, que também é arqueóloga, estava lá para nos receber, no Museu dos Túmulos Reais de Sipán, onde um turista se sente em Nova York ou nos museus da velha Europa. É difícil descrever a elegância e o asseio desse museu onde floresceu a antiga cultura moche mais ou menos numa extensão que começou na fronteira com o Equador, a cerca de 600 quilômetros daqui, e que em Casma terminou. O desenho desse museu que visitei, guiado por Eyzaguirre, faz o turista sentir-se numa das cidades antigas, pela eficiência e qualidade de seus mostruários, sob uma sombra que enriquece o seu acervo e simula sepulturas. É possível ter uma visão muito completa de suas peças, que parecem abranger todas as manifestações dessa cultura muito antiga. A sra. Eyzaguirre também é especialista e ajudou o marido, Walter, a espantar os ladrões que saquearam essas huacas ao longo dos anos. Mas é uma pena que meu amigo Walter Alva não esteja aqui. Gostaria de parabenizá-lo mais uma vez, pois, dormindo neste lugar, trabalhando como seus funcionários, ele salvou a cultura do Senhor de Sipán. E ele construiu esse museu maravilhoso, que por si só já valeria a viagem ao Peru, com suas passagens sombrias, suas vitrines que reconstroem a vida e a morte desse povo histórico, com precisão e delicadeza, e agora ressuscita seu passado, graças a esses monumentos ao redor. Essa maravilha parece compensar toda a longa jornada.

Outro milagre é a cidade de Chiclayo. Ela tinha uma reputação de ser pobre e confusa. Mudou muito, para melhor. Agora, com suas casas pintadas de branco e suas lojas abertas até as 10 da noite, parece uma cidade bem moderna. A multidão que circula por suas ruas é a imagem de uma cidade dedicada, disposta a conquistar o futuro.

Embora muitas coisas estejam erradas no Peru - seu governo e seu parlamento parecem estar afundando -, existe um passado que espera que este país se levante, e que o presente se assemelhe a ele, em juventude e em significado, embora agora seja pequeno em comparação ao que era, e pobre em vez de muito rico, e com algumas das mais belas paisagens do mundo, embora muitos peruanos ainda não saibam disso. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES