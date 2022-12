Virundu campeão

Com tantos problemas a resolver, providências a tomar e hordas de golpistas a remover das portas dos quartéis, é menor do que zero a chance de o governo Lula dar bola para duas reivindicações repostas em circulação nas redes sociais pela Copa do Catar: a adoção de um novo hino e uma nova bandeira para o País.

Há quem só queira trocar o hino e deixar a bandeira como ela é há 133 anos, e vice-versa.

A bronca com o pavilhão nacional, que de fato é feio, talvez fosse menor se lhe retirassem aquela divisa positivista “Ordem e Progresso”, que os militares veneram, e até por isso é hostilizada por quem gostaria de ver a palavra “amor” no lugar da “ordem”, mais de acordo, aliás, com o original comtista. Ou, preferencialmente, nada: o lábaro apenas estrelado, e pronto.

Quanto ao hino, já revelei aqui minha preferência pelo da Independência, mas o Nacional é bonito e tem claque internacional. Na Copa de 2002, ganhamos o penta e o campeonato de hinos instituído pelo jornal inglês The Guardian. A França, eliminada do torneio ainda na fase de grupos, ficou impedida de concorrer com a imbatível Marselhesa, e assim foi que o Hino Nacional Brasileiro, o Virundu velho de guerra, também se sagrou campeão, deixando para trás os poderosos hinos dos Estados Unidos e da Inglaterra.





Público no estádio com a Bandeira do Brasil Foto: Wilton Junior/ Estadão





Os ingleses, diga-se, sempre implicaram com a belicosidade da Marselhesa e seu afervorado apelo às armas e ao derramamento de sangue. No Virundu - “o mais alegre, animado, melodioso e encantador do planeta”, segundo o Guardian - os gringos admiram o estímulo ao amor, aos sentimentos de liberdade e esperança, a ênfase nas belezas naturais (formoso céu, risonho e límpido, lindos campos floridos) contidos nas estrofes que o poeta Osório Duque Estrada escreveu, em 1909, para a música de Francisco Manuel da Silva, de forte timbre rossiniano.

Aprendi a gostar do Virundu não nos rituais diários de hasteamento da bandeira que as escolas públicas da minha infância herdaram do civismo populista de Getúlio, mas num campo de futebol, provavelmente durante uma Copa do Mundo.

Tropeçávamos em alguns versos, às vezes de molecagem (“do que a terra margarida”, “dos filhos deste Solimões gentil”, “paz no futuro e guerra no passado”), mas passamos batidos por seus cacófatos e pouco estranhamos as suas anástrofes.

Polêmicas intermináveis rendeu o verso “de um povo heróico o brado retumbante”, que, para muitos, soaria melhor assim: “Ouviram do Ipiranga às margens plácidas/Da independência o grito retumbante”. Um poeta criticou a proximidade, no mesmo verso, de “gigante” e “colosso”; outro sugeriu trocar “igualdade” por “liberdade” no terceiro verso.

Nos dois primeiros meses da República, à falta de uma composição adequada ao novo regime, o governo adotou a Marselhesa como hino oficioso. O governo provisório de Deodoro convidou Carlos Gomes para compor algo similar. O maestro recusou-se ao pastiche e foi cuidar da vida e de suas óperas.