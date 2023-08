Xuxa no ‘É de Casa’: apresentadora explica por que não se casou e desabafa sobre abuso

Neste sábado, 19, Xuxa foi a convidada do programa É de Casa, na Globo. Na ocasião, a apresentadora, vestida com suas clássicas botas brancas, contou muitas histórias de seu passado e até emocionou Maria Beltrão.

“Me surpreendeu o trabalho de pesquisa que a equipe do Bial fez”, disse sobre Xuxa: o Documentário. A apresentadora contou que nunca tinha tido acesso às imagens do parto de Sasha, que estavam com Marlene Mattos, até vê-las na produção da Globo.

“As pessoas não acreditam que eu tenha vivido tudo aquilo”, desabafou. Além disso, ela acredita que foi importante para mostrar as partes difíceis, que nem ela mesma queria se lembrar. “[O documentário] fez eu mostrar pra todo mundo que os abusos existiram na minha vida”.

Além disso, após ouvir muitos elogios sobre sua naturalidade e espontaneidade como apresentadora, Xuxa confessou que sente um pouco de vergonha ao rever imagens antigas.

“Eu acho que [essa espontaneidade] era um despreparo”, confessou. “Mas eu acho que eu tinha uma verdade muito grande. Mas eu falava as coisas que eu falaria em casa para alguém próximo e não deveria falar na TV pra todo mundo”.

Experiência traumática com terapia

Xuxa ainda fez um desabafo sobre um abuso que sofreu mais nova, ao tentar procurar ajuda psicológica.

“Eu tentei fazer terapia na minha vida por dois meses, consegui fazer quando meus pais se separaram. Mas infelizmente, quando fui fazer, eu conheci algumas pessoas antes de escolher essa pessoa. Aí ela fez hipnose comigo, para eu dormir, e quando acordei ela estava me tocando”, revelou.

“Falei ‘pronto, eu já fui muito abusada na minha vida’, não quero mais”, contou. “Aí quando eu descia da nave falava, ‘Hoje não tô legal’. As crianças me agarravam e eu desabafava”.

Relacionamento com Junno Andrade

No fim do programa, Xuxa teve a companhia de seu “eterno namorado”, Junno Andrade, e falou sobre não querer se casar. A artista nunca foi oficialmente casada.

“O fato de eu falar de casamento, antigamente, me dava um negócio. Antigamente! Até hoje me dá, a ponto de querer me coçar. É uma coisa que, para mim, não curto muito, o casamento não é uma coisa muito bacana”, disse.

Segundo ela, que conheceu o namorado aos 24 anos, ele “não ligava pra ela” e ela “dava em cima” dele.

“Quando a gente se reencontrou, já falei para ele que não queria nada sério, só queria ficar com ele”, falou sobre Junno. “Acho que estou mais do que casada com ele, sem precisar assinar um papel. Porque antes eu falava que queria viver com fulano. Hoje eu quero morrer ao lado dele”.

Emocionada, ela contou que seu namorado a acompanhou durante internação de sua mãe. “Ela ficou 28 dias internada, e ele ficou 28 dias dormindo no chão. Ela voltou do coma com uma música que ele fez pra ela. Então tem muita história que quero dividir com ele”, contou.