Após compra da JPP Capital, Rio Bravo avalia mais aquisições para crescer em crédito privado

Após encaminhar a aquisição da JPP Capital no último mês, a gestora de recursos Rio Bravo pretende avançar em outras compras de ativos. O objetivo é ampliar a sua atuação no segmento de crédito privado, que ainda é pequeno dentro dos negócios do grupo.

PUBLICIDADE A Rio Bravo tem um total de R$ 13,2 bilhões em ativos sob gestão, dos quais R$ 1,3 bilhão são na área de crédito.Neste momento, a casa tem duas negociações em andamento para arrematar carteiras de investimentos de outras gestoras, conta o diretor de créditos e renda fixa da Rio Bravo, Evandro Buccini, em conversa com o Broadcast. “A definição vai depender da combinação de preço e qualidade do ativo”, diz. A escalada dos juros no País aumentou a rentabilidade das operações de crédito a empresas, que passaram a figurar entre as preferências dos investidores. Por outro lado, juros muito altos também pressionam a capacidade de pagamento dos devedores. Hoje, a situação está sob controle, sem problemas graves de inadimplência, diz Buccini. “A maior preocupação seria um evento que abalasse o mercado”, conta, relembrando casos de empresas de peso que foram à lona nos últimos anos. Essa preocupação aparece, inclusive, entre os próprios investidores. Quando a Selic estava entre 9% e 12%, os investidores buscavam aplicações que pagassem CDI + 5% a 6%. “Hoje mudaram o mindset, se limitam a CDI + 2% a 3%“, diz Buccini.

Essa mudança de ‘mentalidade’ e receio com o crédito high yield (alto risco, alto retorno) ilustram o temor de que o custo do serviço acabe pesando demais sobre os pagadores, na avaliação do diretor da Rio Bravo.

Lógica do negócio

A assinatura do memorando para a compra da JPP, em março, teve como lógica a busca de um crescimento mais acelerado da Rio Bravo no crédito privado. A gestora adquirida tem R$ 500 milhões sob custódia distribuídos em quatro fundos de investimento - dois fundos imobiliários listados na bolsa, um fundo multimercado e um fundo de direitos creditórios.Outra lógica foi a sinergia com os sócios da JPP Joaquim Kokudai e Roni Rodrigues Antonio.

O primeiro trabalhou na Rio Bravo antes de fundar a JPP, em 2014, e o segundo é um especialista reconhecido em originação de crédito e profundo conhecedor do mercado imobiliário, incluindo relacionamento próximo das incorporadoras.“Uma aquisição entre gestoras não é simples. Passa por valuation e pelos sócios", pondera Buccini. “Neste caso, sabíamos que as equipes iam se dar bem. Já conhecíamos as pessoas e tínhamos conforto em relação a uma alta taxa de sucesso na combinação”.

A consolidação entre fundos e gestoras é uma tendência, especialmente após a proliferação de casas neste setor ao longo dos anos de juros baixos durante a pandemia. Mas com a virada no cenário e a escalada dos juros, marcada pela debandada de investidores [de fundos de ações e multimercados], é esperado agora um fechamento de algumas gestoras, na visão do sócio-fundador da Rio Bravo, Paulo Bilyk.“A consolidação é algo pontual. Não é fácil juntar pessoas, não é uma solução universal”, diz, citando os volumes elevados de resgates de cotas em diferentes categorias de fundos, consequente perda de receita pelas gestoras e dificuldade de cobrir as despesas.

Dentro desse contexto, Bikyk cita a vantagem de trabalhar com fundos listados na bolsa, visto que são “perenes”. Ele pontua que os listados não sofrem com os resgates líquidos como os não listados - que podem ir minguando com até deixarem de ter viabilidade econômica.

Custos mais alto

O aumento de custos para os gestores de fundos, provocado pela norma 175 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), é outro ponto importante e que ajuda a entender a consolidação na gestão de recursos de terceiros e o fechamento de assets menores e independentes, segundo Bilyk e Buccini. Pela regra nova, as gestoras passaram a ter de investir em equipes de compliance, gestão de risco e o chamado custo de observância, tema que está entre as prioridades da Anbima, associação do setor.Buccini dá como exemplo a maior complexidade dos regulamentos dos fundos. Antes da CVM 175, um documento desses tinha em torno de 40 páginas e, agora, passam facilmente de 100. “O ‘business’ da gestão de fundos ficou mais caro com a 175”, alerta.