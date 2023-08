123 milhas: empresa devolverá valor em voucher; veja dica de influenciador sobre como utilizá-lo

O anúncio feito pela agência de viagens 123milhas, na sexta-feira, 18, de que irá suspender temporariamente os pacotes com datas flexíveis e a emissão de passagens promocionais pegou milhares de clientes com viagens marcadas de surpresa. Com a decisão, a empresa afirmou que os valores serão devolvidos integralmente em “vouchers acrescidos de correção monetária de 150% do CDI, acima da inflação e dos juros de mercado”.

De acordo com a agência, esses vouchers poderão ser trocados por passagens, hotéis e pacotes da própria 123 Milhas. Aos seus seguidores, o influenciador de viagens Rodrigo Ruas, que soma quase 830 mil seguidores em seu Instagram, aconselhou que clientes que adquiriram os pacotes neste formato troquem o valor por algum produto que tenha a data fixa, diferentemente dos pacotes com datas flexíveis.

Segundo o influenciador, assim que o voucher for emitido, a sugestão é adquirir o produto e já solicitar o número localizador. Com o número em mãos, a dica é procurar a empresa ou companhia aérea vinculada à viagem adquirida para garantir que uma reserva foi efetuada e, assim, não perder o dinheiro.

Os vouchers valem para pedidos da linha PROMO que ainda não foram emitidos, com embarques previstos para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023. Segundo a agência, as passagens já emitidas, que possuem localizador ou e-ticket, estão mantidas.

Como solicitar voucher da 123milhas

Para solicitação de vouchers, a empresa divulgou os seguintes canais de comunicação para os clientes: www.123milhas.com ou www.123milhas.com.br na aba PROMO 123 ou através do WhatsApp verificado (31) 99397-0210.

Segundo a 123milhas, os vouchers recebidos pelos clientes da linha PROMO poderão ser utilizados em até 36 meses a partir da sua solicitação feita pelo site da empresa. A emissão dos vouchers ocorrerá em até cinco dias úteis pelo e-mail cadastrado do pagante.